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أسطورة ريال مدريد: لدينا ترسانة مواهب.. وراؤول سيكون مثل جوارديولا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:07 م
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أسطورة ريال مدريد: لدينا ترسانة مواهب.. وراؤول سيكون مثل جوارديولا
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عمر عبدالعزيز
 
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أشار خورخي فالدانو، أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، أن هناك لاعبي كرة قدم رائعين لمستقبل فريق ريال مدريد، ولا سيما اللاعبين المعارين للفريق الأخرى.

وقال فالدانو، خلال تصريحات لإاعة "راديو ماركا" الإسباني: "هناك أيضا راؤول جوانزاليس في غرفة انتظار المدربين الذي مع القليل من الحظ يمكن أن يكون مثل دييجو سيميوني أو بيب جوارديولا في ريال مدريد".

وأكمل أسطورة ريال مدريد تصريحاته بقوله: "ربما يكون مدريد بحاجة الآن إلى لاعب خط وسط. ما يبدو مؤكداً من أجل تأمين المستقبل ، هناك العديد من اللاعبين رفيعي المستوى الذين يلعبون بالخارج وأنه في المستقبل القريب سوف يعطي مدريد الكثير من الأداء".

وأتم تصريحاته لراديو ماركا: "فان دي بيك وكريستيان أيركسن لاعبان رائعان رغم أنهما مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، أحبهما معًا ولكن لا تنسى أوديجارد".
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