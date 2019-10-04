أسطورة ريال مدريد: لدينا ترسانة مواهب.. وراؤول سيكون مثل جوارديولا

أشار خورخي فالدانو، أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، أن هناك لاعبي كرة قدم رائعين لمستقبل فريق ريال مدريد، ولا سيما اللاعبين المعارين للفريق الأخرى.





وقال فالدانو، خلال تصريحات لإاعة "راديو ماركا" الإسباني: "هناك أيضا راؤول جوانزاليس في غرفة انتظار المدربين الذي مع القليل من الحظ يمكن أن يكون مثل دييجو سيميوني أو بيب جوارديولا في ريال مدريد".





وأكمل أسطورة ريال مدريد تصريحاته بقوله: "ربما يكون مدريد بحاجة الآن إلى لاعب خط وسط. ما يبدو مؤكداً من أجل تأمين المستقبل ، هناك العديد من اللاعبين رفيعي المستوى الذين يلعبون بالخارج وأنه في المستقبل القريب سوف يعطي مدريد الكثير من الأداء".



