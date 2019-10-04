السعودية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع تونس

بحث رجال أعمال ومستثمرون سعوديون مع نظرائهم التونسيين سبل رفع معدلات التبادل التجاري وتبادل المنافع والخبرات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من رجال وسيدات الأعمال من مكة المكرمة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تلبية لدعوة من غرفة الوسط التونسية، حيث رأس الوفد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، بحضور نائبه نايف بن مشعل الزايدي، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.

وأكد كعكي في لقاء الوفد برئيس وأعضاء غرفة الوسط وممثلي الشركات التونسية في قطاعات متعددة، أهمية الزيارة كونها تجسد العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الطرفين، وتيسر التبادل التجاري وعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وترفع معدلات تبادل المنافع بين السعودية وتونس.

وقال رئيس المجلس : زيارتنا لغرفة الوسط بمدينة سوسة في تونس داعم رئيسي لزيادة معدلات تبادل المنافع بين أصحاب الأعمال في المدينتين، وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، ونسعى لعرض الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتبادل الخبرات.

وأكد كعكي أنه وعلى الرغم من الزيادة المضطردة في حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلا أنها ما زالت أقل من المتوقع، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 309 ملايين دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة 16في المائة مقارنة بعام 2017.

وأشار رئيس المجلس إلى أن متانة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتنتظر مستقبلاً واعداً في التطور بمختلف المجالات، مقدماً لمحة عن مناخ الاستثمار في المملكة الذي يشهد تطوراً في الأنظمة الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مبيناً أن مكة المكرمة هي ثاني أكبر مدينة في العالم من حيث انفاق الزوار بواقع 18 مليار دولار في العام، وقد أصبحت منفتحة لكافة الاستثمارات، وهي أكبر مدينة في العالم والشرق الأوسط من حيث الفنادق والخدمات، وتضم أعلى مبنى خرصاني في العالم، وعدد من المشاريع الكبرى كمشروع جبل عمر، وجبل الكعبة، وباب مكة، وجبل الشراشف، وغيرها مما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمر الباحث عن البيئة الآمنة ذات العائد المتميز.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة للوسط بتونس نجيب الملولي: إن زيارة رجال وسيدات الأعمال من غرفة مكة المكرمة ستفتح فرص استثمارية مبنية على التعاون من خلال تبادل المنافع الاقتصادية، مضيفاً أنهبمناخ الاستثمار والامتيازات الممنوحة فيهما، مبينا أن تونس تشكل بوابة وسوق شاسعة لأوروبا وافريقيا من سيتم طرح المجالات المتاحة للاستثمار تجسيداً للطموحات والمشاعر المشتركة، خاصة وأن للمملكة العربية السعودية تعدّ الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.

واعتبر رئيس غرفة الوسط هذا المنتدى فرصة للطرفين لزيادة حجم الاستثمارات في كل البلدين، والتعريفخلال موقعها الاستراتيجي.

وتحدث الملولي عن المميزات الاقتصادية لجهة الوسط، وولاية سوسة والقيروان، لافتاً إلى أن غرفة الوسط غرفة عريقة، تأسست عام تأسست عام 1892 لخدمة المؤسسات وتعدّ مركزاً تجارياً وصناعياً متميزاً بقدرة اقتصادية تنافسية عالية، وتضم أكثر من 1500 مؤسسة صناعية، من بينها أكثر من 900 مؤسسة مصدرة.

وتحدث عن القطاعات الواعدة في تونس ومنها قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية، وقطاع النسيج والاكساء الذي يعتبر القطاع الصناعي الأول بالمنطقة من حيث عدد المؤسسات التي تبلغ 900 مؤسسة أي ما نسبته 56في المائه من المؤسسات، وتشهد صناعة النسيج تطوراً سنوياً، مما يعني أنه قطاع واعد للاستثمار والتصدير، أما قطاع الصناعات الغذائية فهو القطاع الأهم في اقتصاد المنطقة، حيث يضم نحو 200 مؤسسة وأهم المنتجات زيت الزيتون ومشتقاته.

ونوه بخطوات المملكة في المجال السياحي، وإتاحة تأشيرة الزيارة السياحية، قائلاً : نحن على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال بما يدعم العلاقات السياحية بين البلدين.