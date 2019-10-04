الفتح يسقط في فخ الرائد.. والاتحاد يواصل ترنحه بالدوري السعودي
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:09 م
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حسن شحاتة
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سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح وضيفه الرائد بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل أهداف الفتح كلًا من ميتشل تي فريد، وعلي أحمد الزعقان في الدقائق 34، و41 من زمن المباراة، بينما أحرز هدفي الرائد ماركو بيريز، ومحمد فوزير في الدقائق 29، 91 من عمر المباراة.
وفي إطار الجولة ذاتها، واصل الاتحاد ترنحه في بطولة الدوري السعودي، بعدما سقط في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام نادي الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما في مساء اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتقدم هارون كمارا في النتيجة مبكرًا لصالح الاتحاد في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يقلب الحزم الطاولة على مضيفه بهدفين سجلهما كلًا من فاجنر إليماو، وإدريس فتوحي في الدقائق 48، و83 من عمر المباراة.
وبذلك تعرض الاتحاد للخسارة السادسة في البطولة من خلال 6 مباريات خاضها حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
وسجل أهداف الفتح كلًا من ميتشل تي فريد، وعلي أحمد الزعقان في الدقائق 34، و41 من زمن المباراة، بينما أحرز هدفي الرائد ماركو بيريز، ومحمد فوزير في الدقائق 29، 91 من عمر المباراة.
وفي إطار الجولة ذاتها، واصل الاتحاد ترنحه في بطولة الدوري السعودي، بعدما سقط في فخ الخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام نادي الحزم، في المباراة التي جمعت بينهما في مساء اليوم على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتقدم هارون كمارا في النتيجة مبكرًا لصالح الاتحاد في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، قبل أن يقلب الحزم الطاولة على مضيفه بهدفين سجلهما كلًا من فاجنر إليماو، وإدريس فتوحي في الدقائق 48، و83 من عمر المباراة.
وبذلك تعرض الاتحاد للخسارة السادسة في البطولة من خلال 6 مباريات خاضها حتى الآن، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، بينما رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.
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