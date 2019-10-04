الحزم يسقط الاتحاد بهدفين في الدوري السعودي للمحترفين

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حقق فريق الحزم فوزا ثمينا أمام الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



بدأ الاتحاد اللقاء بآداء جيد صاحب الأرض بإحراز هارون كمارا الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعدما استغل خطأ فادح دفاع الحزم.



وسجل البرازيلي فاجنر أليماو هدف التعادل لصالح الحزم في الدقيقة 48.



وفي الشوط الثاني تمكن إدريس فتوحي من إحراز هدف الفوز لحساب الحزم عند الدقيقة 83 بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتحاد.



وألغى حكم المباراة هدف للاتحاد في آخر دقائق المباراة بسبب لمسة يد ضد لاعب النمور.



وبهذه النتيجه ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في المركز الخامس، ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 13 نقطة.



وتعد هذه الهزيمة الثالثة لفريق الاتحاد في الموسم الحالي للدوري السعودي، حيث خسر قبلها في مرتين أمام الهلال، وخسر مواجهة أمام ضمك.



بينما حقق الحزم الفوز في آخر مباراتين له أمام ضمك والنصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

