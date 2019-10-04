5 مباريات تحسم مصير زيدان مع ريال مدريد.. تعرف عليها





سقط الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام كلوب بروج البلجيكي، في أولى اختباراته بشهر أكتوبر الجاري، لذلك يتبقى للأسطورة الفرنسية 5 مباريات تحسم مصير استمراره مع الملكي من عدمها.





وفي ظل تراجع أداء ريال مدريد منذ بداية الموسم، فإن إدارة الميرنجي برئاسة فلورينتينو بيريز تفكر جديًا في الإطاحة بزيدان في حالة المزيد من التعثرات في الخمسة مواجهات القادمة، والتي نعرضها لكم في السطور التالية.





وستبدأ مواجهات الفريق بلقاء دًا السبت أمام غرناطة في بطولة الدوري ضمن منافسات الجولة الثامنة، قبل أن يرحل خارج أرضه لملاقة مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة، يوم 19 أكتوبر الجاري.





ويغادر ريال مدريد بعد ذلك متجهًا إلى تركيا لمواجهة جالطة سراي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 22 أكتوبر الجاري.





ويعود بعدها ريال مدريد إلى منافسات الدوري من جديد بمواجهة برشلونة في الكلاسيكو، يوم 26 أكتوبر الجاري، قبل أن يختتم مبارياته في هذا الشهر يوم 30 أكتوبر، عندما يستضيف ديبورتيفو ليجانيس في الجولة الحادية عشر.