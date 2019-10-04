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شيزوفرينيا الجزيرة.. تحرض على المظاهرات والفوضى في مصر وتهاجمها بالعراق (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:08 م
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شيزوفرينيا الجزيرة.. تحرض على المظاهرات والفوضى في مصر وتهاجمها بالعراق (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، تقرير يكشف ازدواجية قناة الجزيرة في تناولهم للملفين المصري والعراقي.

حيث تضمن مقطع الفيديو، رد فعل مذيعة بقناة الجزيرة على الدعوة للمظاهرات في مصر والعراق، حيث قالت عن الدعوة للمظاهرات في مصر: "لماذا لا تفتح الميادين في مصر أمام المتظاهرين، فهناك حالة غضب واضحة لدى الشعب المصري".

بينما عن الدعوة للمظاهرات في العراق، رأت مذيعة الجزيرة، أنه يجب أن يتعظ المتظاهرين من دروس المنطقة وما يجري في بعض الأحيان من حالات فوضى، وبيان الحكومة يشير إلى وجود مندسين.

وقد دأبت قناة الجزيرة القطرية على شن حملات الهجوم على مصر مستخدمة أسلوب نشر الشائعات، والأكاذيب، وفبركة الفيديوهات، حيث ثبت في أكثر من مناسبة أنهم يعرضون فيديوهات قديمة على أنها حديثة، فضلا على أنهم قد يعرضون نفس الصورة ويدعون أنها في أكثر من مكان.

ولكن الشعب المصري وعى جيدا لمخططات قناة الجزيرة وأتباعها من القنوات الإخوانية، وما يريدونه من إحداث فوضى في مصر، وهو ما جعل المصريون لا ينساقون وراء دعواتهم، ولا يستجبون لها، بل نزل المصريون في مظاهرة حب وتأييد لدولتهم، ونظامها.

وقد أصيبت جماعة الإخوان بحالة من اليأس بعد فشل دعواتهم، والتي يدبرون لها منذ عدة أشهر، حيث وصف بعض المتخصصين ما فعله المصريين بعدم استجابتهم للإخوان بأنه صفعة على وجه الإخوان.
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