توفيق عكاشة لـ الأعداء: "لن تعود الفوضى إلى مصر.. انسوا" (فيديو)

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يستمد قوته من التنظيم السياسي والأحزاب المتواجدة في الحياة السياسية.



وأشار "عكاشة"، خلال تقديم ببرنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إلى أنه يوجد 112 حزب في مصر، منهم 6 غير عاملين، متسائلًا: "هيشتغلوا إزاي؟، يعني حزب لكل مليون مواطن، كل مليون موطان ليه حزب"، لافتًا إلى أن هذه الأحزاب بها أحزاب أنشأت بنظام غسيل الأموال في فترة الفوضى، التي يريدون إعادتها لمصر، معلقًا: "لن تعود الفوضى لمصر، انسوا".



وأكد الإعلامي، أن الحياة السياسية تدمرت نتيجة للفوضى والانفلات، معلقًا: "إحنا إللي دمرنا الحياة السياسية بسبب التكالب على إنشاء الأحزاب".



ولفت الإعلامي توفيق عكاشة، إلى أن قطر مولت إنشاء عدد من الأحزاب، لا يقلوا عن 13 حزب، وكذلك مولت تركيا أحزابًا أخرى؛ لتعطيل الحياة السياسية.



وأوضح "عكاشة"، أن الأحزاب في مصر مسميات على ورق، لافتًا إلى أن هناك أحزاب لا يوجد لها مقرات من الأساس، أو مقراتها عبارة عن شقق مفروشة في وسط البلد، مؤكدًا أن غالبية الأحزاب السياسية في مصر لا تمتلك أي برامج أو أفكار أو مقرات، مشددًا على ضرورة أن تنطلق الحياة السياسية في مصر.



وقال الإعلامي توفيق عكاشة، في تصريحات سابقة، إن القوات المسلحة تطور وتحدث أسلحتها القتالية بما يتلائم ويتناسب مع أوضاع المنطقة التي تمثل جزءً من منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشرق الأوسط يعيش على صفيح ساخن، وصلت درجة حراراته إلى أعلى درجة حرارة.



