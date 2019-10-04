مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مساء الجمعة،

لاستقالة الحكومة العراقية، مطالبا بتنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ارتفع عدد قتلى المظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات إلى 31 بينهم عناصر أمن خلال اليومين الماضيين، في حين زاد عدد المصابين إلى أكثر من 1188 شخص، وذلك حسب مفوضية حقوق الإنسان.

وقرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق قرر إقالة ألف موظف حكومي بتهم تتعلق بقضايا فساد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الموظفين الذين طالهم القرار يعملون بدرجات وظيفية مختلفة، وفي عدد من مؤسسات الدولة، وقد فسر الإجراء بأنه محاولة من الحكومة لتخفيف غضب المحتجين.

وذكر المراسل أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بدأ التواصل مع المتظاهرين "السلميين" لمناقشة مطالبهم وكيفية الاستجابة لها.

استمرار المظاهرات

في الأثناء، قال شهود عيان إن آلاف الشباب العراقي تظاهروا وسط بغداد مساء اليوم الخميس، رغم قرار حظر التجول الذي أعلنه رئيس الوزراء، والذي سرى منذ الخامسة صباحا.

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية نجحت الخميس في منع وصول المتظاهرين إلى الساحات التي تظاهروا فيها اليومين الماضيين، مما دفعهم إلى التجمع في مناطق أخرى.

وسجلت مواجهات ليلية بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، بسبب منعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تتركز فيها الدوائر الحكومية وسفارات العديد من الدول، وأبرزها الأميركية.

وأفاد شهود عيان بمقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار خلال مظاهرات شهدتها مدينة الناصرية (جنوبي العراق) مساء اليوم.

كما ذكرت مصادر محلية أن ثلاثة من المتظاهرين قتلوا اليوم خلال احتجاجات في مدينة الديوانية (جنوبي العراق)، وإثر ذلك أعلنت السلطات حظرا للتجول في المدينة.

تخزين الطعام

وبعد إعلان الحكومة فرض حظر التجول في بغداد وعدد من مدن أخرى؛ هرع العراقيون إلى الأسواق الخميس لشراء الأطعمة والماء وسلع أخرى بهدف تخزينها خشية تفاقم الأمور في البلاد في الأيام القادمة.

وفي تطور ذي صلة، ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المنامة دعت مواطنيها إلى عدم السفر للعراق في الوقت الراهن بسبب الظروف الأمنية، كما دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين البحرينيين في العراق "إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضمانا لأمنهم وحفاظا على سلامتهم".

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إغلاق معبرين حدوديين مع العراق، وذكر مسؤول إيراني كبير أن معابر أخرى ظلت مفتوحة قبل موسم توافد الزوار الإيرانيين على المزارات الشيعية في العراق.