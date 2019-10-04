فريدة الشوباشي: "الإخوان أصيبوا بالجنون.. ومخهم كله في الجنس" (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:50 م
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هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن القيادة السياسية الحالية تثق في المرأة، والمرأة المصرية أثبتت أنها جديرة بهذه الثقة، وعندما خرجت في 30 يونيو كانت متصدرة الصفوف، واصفة كل ما يتردد بشأن أن الرجل متفوق عن المرأة بأنه تخريف.
وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن حديث جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة عن المرأة متناقض، حيث أنهم يرونها عورة، وسببا للعديد من المشاكل، ومع ذلك يخدعون الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية بأنهم سيفوزون بحور العين في الجنة، معقبة: "كل مخهم في الجنس، وميعرفوش غيره".
وأضافت أن الإخوان أصيبوا بالجنون لما يحدث في مصر، حيث يحقق الرئيس السيسي كل يوم جديد، حتى أنه أصبح يتحدث باسم قارة، فالإخوان كانوا يخططون لتقسيم مصر إلى 5 أجزاء، منوهة بأن مصر خرجت من القيد الأمريكي، وأصبحنا لا نعتمد على جهة بعينها على التسليح.
واستنكرت محاولات قناة الجزيرة لبث الشائعات والأكاذيب عن مصر، قائلة: "معرفش بيشوفوا اللي بيقولوه ده فين، مشددة على أن قناة الجزيرة ليست مهنية.
وسخرت "الشوباشي"، من حلم الرئيس التركي أن يكون خليفة للمسلمين، قائلا: "ده مش عارف يحكم تركيا، هيحكمنا إحنا، إحنا نطلع عنين أي حد.. طلعنا عين إسرائيل في حرب الاستنزاف، إحنا مش شوية".
وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن حديث جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة عن المرأة متناقض، حيث أنهم يرونها عورة، وسببا للعديد من المشاكل، ومع ذلك يخدعون الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية بأنهم سيفوزون بحور العين في الجنة، معقبة: "كل مخهم في الجنس، وميعرفوش غيره".
وأضافت أن الإخوان أصيبوا بالجنون لما يحدث في مصر، حيث يحقق الرئيس السيسي كل يوم جديد، حتى أنه أصبح يتحدث باسم قارة، فالإخوان كانوا يخططون لتقسيم مصر إلى 5 أجزاء، منوهة بأن مصر خرجت من القيد الأمريكي، وأصبحنا لا نعتمد على جهة بعينها على التسليح.
واستنكرت محاولات قناة الجزيرة لبث الشائعات والأكاذيب عن مصر، قائلة: "معرفش بيشوفوا اللي بيقولوه ده فين، مشددة على أن قناة الجزيرة ليست مهنية.
وسخرت "الشوباشي"، من حلم الرئيس التركي أن يكون خليفة للمسلمين، قائلا: "ده مش عارف يحكم تركيا، هيحكمنا إحنا، إحنا نطلع عنين أي حد.. طلعنا عين إسرائيل في حرب الاستنزاف، إحنا مش شوية".
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