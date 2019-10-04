"لا مجال للحديث".. قمع نظام أردوغان للمعارضين لا ينتهي

يوم بعد يوم، يكتشف العالم فضائح النظام التركي المستبد الذي يقهر الشعب التركي تحت حكم الرجل الواحد هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعي لاخونة الدولة التركية المنفتحة، فقد نجح أردوغان في السنوات الماضية، في تدمير الاقتصاد التركي وتخريب العملة المحلية.

قمع المعارضة

نشرت الصفحات التركية المعارضة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، يقوم فيه التليفزيون التركي بقطع البث المباشر، عن حديث كمال أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" في البرلمان، هو مايعكس الممارسات العدائية ضد المعارضين، تحدث أوغلو عن حكومة أردوغان حيث بعد قطع البث المباشر، عرض التليفزيون مكتبة البرلمان على الشاشة لفترة من الوقت.

ويوضح الفيديو، الدور الذي يلعبه النظام التركي، لإخفاء أى أصوات تعارضه، أو تكشف حقيقته أمام أبناء الشعب التركي، يعاني النظام التركي من أزمات متتالية بسبب سياسات أردوغان الخاطئة التى يمارسها ضد الشعب التركي.

كشفت صحيفة "زمان" التركية، عن شراء الرئيس التركي لسيارات وصفتها بـ"الفاخرة" وهي 4 سيارات جديدة من نوع مرسيدس منذ 4 أشهر،بالرغم من دعوات أردوغان للشعب للتقشف بسبب التدهور الاقتصادي .

النساء التركيات

أعلن موقع "مباشر قطر"، في تقرير خاص، حجم الانتهاكات التي تواجهها النساء التركيات بسبب نظام أردوغان، واختفاء الأمان والحماية للسيدات، وهو يغضب طبقة كبيرة من السيدات في كل أنحاء تركيا.

كشف التقرير، أن السيدات التركيات يعيشن وضع سيئ، أن السيدات محرومات من حقوقهن، بسبب سياسات أردوغان القمعية، قد خرجت عشرات السيدات التظاهرات في تركيا للتنديد بغياب حقوق المرأة.

أكد موقع مباشر قطر، أن أردوغان فشل في توفير حقوق الانسان لشعبه، وأن كل ما يزعمه فى خطاباته هو مجرد زيف للواقع الذى تعيشه تركيا.

انقسامات بالحزب

يعيش حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة من الانقسامات ، قد انسحب من الحزب 840 ألف عضو، وهو ما دفعه إلي محاولة اغتيال عمدة إسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو التابع للمعارضة التركية.

أوضح أعضاء منشقين عن الحزب، أن خسارة الحزب قد بلغت 840 ألفا من أعضائه العام الماضى، كما انسحب اثنين من الأعضاء المؤسسين بهدف تأسيس حزبين منافسين، هو ما فاقم من المشكلات التى يواجهها.

كما انسحب أكثر من مليون من أعضاء حزب العدالة والتنمية طبقا لصحيفة "أحوال التركية، في العام الماضي، هو ما يعتبر مؤشرا واضحا على مستوى السخط فى أروقة الحزب، وهناك من يهمسون فى حديثهم عن الانشقاق ومن يخاطرون بالجهر بآرائهم.

استغلال اللاجئين

كشفت دراسة المانية لمعهد DeZim، قبل عدة أيام، أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا أقل من 3 مليون و600 ألف لاجئ سوري ، كما أوضحت الدراسة أن أردوغان أستولي علي أموال السوريين، كما ضغط على الدول الأوروبية بملف اللاجئين، وزعم أن عدد اللاجئين يصل لملايين.

كشفت المعارضة التركية فى فيديو لها، أن دراسة معهد DeZim الألمانى ترفض مزاعم إعلان تركيا عن وجود 3 ملايين و600 ألف لاجئ سورى على أراضيها، كما أكدت الدراسة أن أردوغان يريد عمل منطقة أمنة على حساب أوروبا".

تراجع الليرة

كشف معهد الإحصاء التركي، في منتصف سبتمبر الماضي، عن ارتفاع في نسبة البطالة في تركيا بسبب تراجع قيمة الليرة التركية 30 %، كما زادت معدلات البطالة إلي 13% في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين.

أكد المعهد، في تقرير له، أن ارتفاع البطالة في القطاع غير الزراعي وصلت إلي 15.3 %، كما زاد معدل البطالة كليا إلى 14.7 % خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير، وهو ما يعتبر أعلى مستوياته في عقد كامل.

علق محمد بيرقدار رئيس اتحاد العاملين المستقلين بقطاع الصحة في تركيا، أن اجمالي عدد العاطلين وصل إلي مليون متخرج من أصل 4 مليون عاطل بسبب انخفاض قيمة التعليم والشهادة الجامعية في تركيا.