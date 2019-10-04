شيكابالا يتدخل لإنهاء أزمة جنش والزمالك



وكتب أمير :" أرد عليك قدام الناس علشان حقك و حقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني و بينك لما جيتلك البيت ورغم ان نظام الفريق منع الكلام في الاعلام و السوشيال ميديا بس هرد عليك".





وأضاف أمير :" لا السبب مش اصابتك طبعاً يا كابتن .. تقدر تسأل كل زمايلك في الفريق على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ !! جميع اللاعيبن بإستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلو على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة يعني مثلاً فرجاني و بو طيب طارق حامد و محمود علاء و الونش و محمد حسن زيزو وعمر السعيد و عبدالله جمعة واوباما و غيرهم لسة مخدوش مقدم الموسم الجديد .. اما بالنسبة للاعيبة الجديدة(الصفقات ) فالطبيعي ان يقبض المقدم مع التوقيع وفي برضه ناس لسة مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا بما انك سألت عن السبب قدام الناس فأحب اقولك ان الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الاندية حتى المقاصة كانت مش هتذيع الماتش بسبب مستحقاتهم تقدر برضه تسأل زمايلك في اندية تانية بإستثناء بيراميدز، و عقود الرعاية و البث التلفزيوني هي ٩٠٪ من موارد النادي، كان ممكن نبيع طارق حامد او محمود علاء او فرجاني و ندخل فلوس كتير النادي و ساعتها مكانش هيكون في ازمة سيولة بس ده كان ضد مصلحة الفريق ،و كان ممكن منشتريش عواد وابو جبل و اوناجم وبن شرقي بالمبالغ دي و نجيب بدايل ارخص و نوفر برضه فلوس بالإضافة لمديونيات اكتر من ٥ مليون دولار على الزمالك اتدفعوا كلهم السنة دي ومشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط و وقف شراء و بيع لاعيبة لمدة ٣ مواسم في حالة عدم السداد و اخرها كان من يومين عالعموم انت من كباتن الفريق و المفترض انك تستحمل زي ما زمايلك مستحملين ايه المشكلة فلوس تتأخر كام يوم!! زي ما الموسم اللي فات كنتوا بتاخدوا ٤ و ٥ اضعاف المكافأت ...بتمنالك الشفاء".

حاول محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التدخل لإنهاء أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق بعد المشكلة التي وقعت اليوم.وقام الفهد الأسمر بإجراء اتصالات مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة والحارس ويرتب لجلسة ثلاثية خلال الساعات المقبلة.وطلب الفهد الأسمر من جنش بعدم الحديث عن ملف المستحقات نهائيا عبر السوشيال ميديا.كما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الجمعة عن عرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم للبيع على خلفية تصريحاته عبر حسابه على الانستجرام.وتواصلنا مع جنش الذي رد " لا أعلم شيئا".وتابع "ممنوعين من الكلام نهائيا في وسائل الاعلام".ويقوم بعض الوسطاء بمحاولات في الساعات الجارية للصلح بين جنش وإدارة نادي الزمالك وإعادة الأمور لمجاريها.ورد رد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض بعد استفسار الأخير عن عدم حصوله على مستحقاته.