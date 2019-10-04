برشلونة يرفض الصفقة التبادلية مع إنتر ميلان





أكدت تقارير صحفية إسبانية، على رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في دخول مدافع الفريق في صفقة تبادلية مع نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة رفض دخول المدافع الفرنسي المخضرم صامويل أومتيتي في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان الإيطالي للحصول على خدمات مدافع الهولندي دي فريج.





وكان إنتر ميلان قد عرض على برشلونة الإسباني في الإنتقالات الصيفية الماضية بالحصول على خدمات مدافعه الهولندي دي فريج، مقابل استغناء البلوجرانا عن مدافعه الإسباني صامويل أومتيتي لصالح النادي الإيطالي.





وقابل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عرض إنتر ميلان بالرفض، رغم معاناة أومتيتي من إصاباته الأخيرة، وهو الأمر الذي أنهى الصفقة بالفشل في الإنتقالات الصيفية الماضية.





وفي سياق متصل، أبدى مسؤولي برشلونة إهتمامهم بالتعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، في ظل إحتمالية التعاقد معه في الإنتقالات الصيفية القادمة.



