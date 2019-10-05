لأول مرة.. "التعليم" تعلن بدء تشغيل فصول "متعددي الإعاقة" (فيديو)
السبت 05/أكتوبر/2019 - 01:51 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قالت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن مظلة التربية الخاصة تشمل مدارس النور للمكفوفين، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، ومدارس التربية الفكرية، ومنظومة الدمج، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم وجه بمراجعة كل القرارات المنظمة لخدمة ذوي القدرات الخاصة من خلال وزارة التربية والتعليم.
وأضافت "عبدالسلام"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " dmc"، أنه بعد المراجعة وجدنا القرارات الوزارية التي تنظم خدمة الطلاب من ذوي الهمم لم يتم تطويرها منذ التسعينات وفقا لمتغيرات الحياة فضلًا أن هناك فئة غير موجودة وهم متعددو الإعاقة لم يتم التطرق إليها.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ ولذلك اهتم الجميع، بهم متابعة: "رغم أن النسبة ليست كبيرة من متعددي الإعاقة ولكن لو طفل واحد في مصر لابد أن نعمل في سبيله.. هيروح فين؟".
ولفتت إلى أنها تعمل في إطار فريق عمل مع منظمات المجتمع المدني وتم توقيع بروتوكول مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية ومدرسة أمريكا؛ لأن خبرة التعليم بسيطة في هذا المجال ونحتاج للتعلم منهم، مضيفة: "السعودية وأمريكا من أوائل الدول الذين اهتموا بهذا المجال ولدينا طموح لتنفيذه في مصر".
ونوهت بأنه تم استقطاب خبراء من أمريكا لتوجيه المنظومة مضيفة: لدينا 10 فصول لمتعددي الإعاقة، منها فصلان في مدرسة النور بالقاهرة في حمامات القبة، وفصلان في مدرسة النور في الدقي، وخلال شهر احتفالات نصر أكتوبر سيفتتح بقية الفصول في القليوبية والغربية والفيوم".
Advertisements
- وكيلة "التعليم" تكشف عن تفاصيل تجربة فصول متعددي الإعاقة (فيديو)
- "التعليم": افتتاح أول فصل في جمهورية مصر العربية لمتعددي الإعاقة
- حفل تفعيل أنشطة مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي (صور)
- وزير التعليم يصدر قرارًا بفتح فصول لمتعددي الإعاقة
- "التعليم" تفتتح مركزًا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات بالمطرية الثلاثاء المقبل
- الهجان يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس التربية الخاصة بمدينة قنا
- تعليم قنا يبحث آلية قبول الأطفال ممن يزيدون عن 5 أعوام بالمدارس التجريبية
- محافظ الإسكندرية يشكل لجنة لزيادة فصول المكفوفين بالمدارس
المزيد عن: متعددي الإعاقة الحكومة التعليم أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر