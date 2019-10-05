لأول مرة.. "التعليم" تعلن بدء تشغيل فصول "متعددي الإعاقة" (فيديو)

قالت هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، إن مظلة التربية الخاصة تشمل مدارس النور للمكفوفين، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، ومدارس التربية الفكرية، ومنظومة الدمج، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم وجه بمراجعة كل القرارات المنظمة لخدمة ذوي القدرات الخاصة من خلال وزارة التربية والتعليم.





وأضافت "عبدالسلام"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " dmc"، أنه بعد المراجعة وجدنا القرارات الوزارية التي تنظم خدمة الطلاب من ذوي الهمم لم يتم تطويرها منذ التسعينات وفقا لمتغيرات الحياة فضلًا أن هناك فئة غير موجودة وهم متعددو الإعاقة لم يتم التطرق إليها.





وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بذوي الهمم والقدرات الخاصة؛ ولذلك اهتم الجميع، بهم متابعة: "رغم أن النسبة ليست كبيرة من متعددي الإعاقة ولكن لو طفل واحد في مصر لابد أن نعمل في سبيله.. هيروح فين؟".





ولفتت إلى أنها تعمل في إطار فريق عمل مع منظمات المجتمع المدني وتم توقيع بروتوكول مع مؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية ومدرسة أمريكا؛ لأن خبرة التعليم بسيطة في هذا المجال ونحتاج للتعلم منهم، مضيفة: "السعودية وأمريكا من أوائل الدول الذين اهتموا بهذا المجال ولدينا طموح لتنفيذه في مصر".



