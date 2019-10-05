نقيب أطباء شمال سيناء: أقصى آمال المواطن أن يجد سريرا في العناية المركزة (فيديو)
السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:26 ص
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور صلاح سلام، نقيب الأطباء بشمال سيناء، إن هناك إرادة سياسية لتطوير التأمين الصحي في مصر وتقديمه على أعلى مستوى.
وأضاف "سلام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الشاعر، ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن الإرادة السياسية ضرورية مع البداية الحقيقية لتطوير التأمين الصحي.
وأكد نقيب الأطباء بشمال سيناء، أنه يجب تقليل مدة وصول التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات، موضحًا أن مصر وضعت مدة 15 عاما، وأن باقي الدول تضع من 6 إلى 8 سنوات لتطبيق المنظومة، معلقًا: "15 سنة مدة كبيرة جدًا، ومصر مش دولة قليلة ويجب أن توصل هذه الخدمة لكل المحافظات في 6 أو 8 سنوات".
وأشار "سلام"، إلى أن تجربة التأمين الصحي الشامل كان يتمناها ويحلم بها كل مواطن مصري، متابعًا: "ما زال المواطن أقصى آماله أن يجد سرير في العناية المركزة، أو يعمل عملية في مستشفى محترم من غير واسطة، رغم المبادرات الصحية التي تنطلق، وهذا كبرى مشكلات مصر".
وأوضح نقيب الأطباء بشمال سيناء، أن تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى العامل البشري، والاهتمام بالعامل البشري، حتى يخرج منتج جيد، لافتًا إلى أن هجرة الأطباء هي أحد تحديات تطبيق منظومة التأمين الصحي في مصر.
وذكر أن الطبيب المصري يثبت نفسه في الدول العربية والأجنبية وينجح بسهولة، معلقًا: "دلوقتي كل الدول الأجنبية عايزة الطبيب المصري، بنطلع منتج محترم يقبل السفر بعد التخرج على الفور".
Advertisements
- هجوم "الأطباء والصيادلة" بالبحيرة علي قانون التأمين الصحي الشامل (صور)
- وزير الصحة: منظومة التأمين الصحي ستظهر ملامحها في 2019
- أمين مصلح: منظومة التأمين الصحي الشامل أعظم قرار قامت به "الصحة" في تاريخ مصر
- "الصحة: وفد بريطاني سيزور مصر للاطمئنان على تدريب الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل
- إنجي السيد: رواتب الأطباء داخل منظومة التأمين الصحي فوق الـ 10 آلاف جنيه
- "السبكي": منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت إقبالا شديدا
- وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان تطوير المستشفى العام
- اليونيسيف تطور 15 وحدة صحية بالقرض الفرنسي في الإسماعيلية
- صلاح سلام: الطبيب المصري محترم.. والسوق الخارجي متعطش ويفتح ذراعيه له
المزيد عن: نقيب الأطباء شمال سيناء الدول العربية والأجنبية أخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر