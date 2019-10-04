أحمد حسن يستعد لطرح أغنيته الجديدة.. تعرف على التفاصيل

يستعد الفنان أحمد حسن، بطرح أغنية جديدة له، وذلك من خلال نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام" اثناء تواجده بالاستديو الذي يحضر فيه الأغنية.





وكتب حسن على صورته "ان شاء الله أغنيه جديده يارب تعجبكو وتكون عند حسن ظنكو تقدرو تخمنو اسمها؟ " .





نالت الصورة إعجاب الجماهير واستقبل الخبر بفرحة.





حقق حسن نجاحاً كبيرا، رغم انه فارق فرقته ذا فايف، الذي كان ينتمي إليهم في الموسم الرابع من XFactor Arabia وكان متميز معهم ويحصل دائماً على تقدير من لجنة التحكيم في كل عرض له،واثبت للجميع انه يمتلك موهبه بمفرده، يستطيع ان يحقق النجاح الذي كان يحققه مع فريق ذا فيف بل وأكثر ، فكانت اخر اغنية له "حياتي أحلى" وحققت 173,478 نسبة مشاهدة على يوتيوب و 141.300 استماع على انغامي، وهى من كلمات: إيهاب عبد العظيم ، الحان: سامر ابو طالب ،توزيع: عمر إسماعيل ،هندسة صوتية: مصطفى رؤوف Vocal Production: NiiiS .





تقول كلمات الاغنية "انا ليه قلبي بيسأل عليك...ليه كل مادا بشتاق إليك...بعد ما شوفتك انا قولت دا دااااااا...ليلة في ليلة شوقي ليك يزيد ...وانا في حبك واحلم أكيد ...حبك ده حلى ليا الحيااااااه...حبيت ...من الليلة جمبك انا حبيبت ...كل اللي عدى نسيته ياريت ... تفضل معايا وجمبي ندوب ونعيش ...ده معاك ..حياتي احلى حبيبي معاك ...وانا مش هعيش غير وانا وياك قرب تعالى في حضني ومتسبنيش " .





وحققت ايضاً أغنية جرا ايه نجاحاً كبيراً، وهي ثاني اغنية يقوم بعمل فيدو كليب لها، وكان لها نسبة مشاهدة واستماع كبيرة 327,635 على اليوتيوب و 453,800 على انغامي، وهي من كلمات: عمرو المصري،والحان :سامر ابو طالب، توزيع :عمر اسماعيل، جيتار:مصطفى نصر، اكورديون :محسن علام، ميكس و ماستر : مصطفى رؤوف Vocal Recording : Niiss ( thx niiso ).





قام بتصوير هذه الأغنية في دبي وتقول كلمات الأغنية "جرا ايه يا ملخبطني و مجنني و تاعبني سنين...معقولة كدة يعني ما تسمعني و حن و لين اه...يلا استهدى بالله و اهدى و قرب تعالا..خليك جمبي يا تاعب قلبي ده انت حالتي حالة...علشان دة حوار هيقلب عندي جنان...تمشي تلاقيني في كل مكان و توقع اكتر مني كمان فجيبها البر" .





"حبيبتي ودنيتي "





وهي ثاني أغاني أحمد حسن، التي طرحها بعد إنفصاله من ذا فيف .





اهدى حسن هذه الأغنية لكل إمراة تعيش معنا، فكل إمراة عرفناها و أحببناها لها اثر كبير في حياتنا و لها ذكريات جميلة أيضاً معنا وأخذت مكان كبير في قلوبنا،وتقول كلمات هذه الاغنية: "حبيبتي ودنيتي وبنتي وصاحبتي ...وحكايتي وقصتي وعيونها بشوف منها الحياه...منايا وفرحتي ونصيبي وقسمتي ...وشريكتي في رحلتي ومن غيرها انا قلبي تاه...لو عمري يعدي معاها الوقت مبحسبهوش...ولقيت إحساس وياها مع غيرها انا ملقتهوش...ده نص كلامي معاها ونصه في قلبي مبينتوش"





اما عن أغنية الليلة جينا، فهي الأغنية الاولى التي قام بطرحها بعد الإنفصال عن فرقته، و كانت عن مصر و قام بتصوير فيدو كليب لها في جميع محافظات الجمهورية، كانت اثناء صعود المنتخب الوطني لكرة القدم كأس العالم، لتحفيز اللاعيبة وحث الجماهير على تشجيع المنتخب المصري، وكانت من ألحانه هو و مو إسماعيل ، و توزيعه هو ومو إسماعل، كلمات: احمد حسن راؤول.





وكانت نسبة المشاهدة لها على اليوتيوب 79,673 اما في انغامي فكانت نسبة الإستماع إليها 9,569 وتقول كلمات الأغنية "شجع يالا الجدعان يالا يالا اصرخ نادي ...قول مصر في كل مكان أيوه أيوه وغني بلادي ...جينا الليلة جينا وعلم بلدنا أهوه في ايدينا... جينا الليلة جينا إحنا وولادنا مصر في عنينا" .



