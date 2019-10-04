بعد صموده لـ74 مباراة.. شاهد المراوغة التي أسقطت المُقاتل فان دايك وأذلته أمام زملائه (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:49 م
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الفجر الرياضي
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كان الهولندي فان دايك مدافع منتخب هولندا وفريق ليفربول الإنجليزي سدًا منيعًا أمام مراوغات ومهارات الخصوم، إلا أن سقط أخيرًا أمام لاعب ريد بول النمساوي الذي تمكن من إهانة مدافع الريدز بمهارة عالية جعلت فان دايك الذي لم يستطيع أي لاعب أن يمر منه خلال 74 مباراة يسقط أرضًا.
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