"وزيري" يتفقد اللمسات الأخيرة لمعرض الآثار الغارقة بكاليفورنيا
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:57 م
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حسام زيدان
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يفتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضًا أثريًا بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية، غدًا السبت ٥ أكتوبر، بقاعة مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، والمقرر له أن يستمر حتى أبريل ٢٠٢٠م.
وتفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المعرض غدًا.
ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة آثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابي قير، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.
وبدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا. ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويضم المعرض ٢٩٣ قطعة آثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الاسكندرية وميناء ابي قير، ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.
وبدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا. ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
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