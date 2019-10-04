فخري الفقي: خفض أسعار الوقود تغير نظرية المصريون نحو أسعار السلع

قال فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن لأول مرة تستطيع الية التسعير التلقائي تغير نظرية المصريون في أن أسعار السلع لأنهم كانو يعتقدون بأن ارتفاع الأسعار لا يمكن أن يتراجع مرة اخرى.

وتابع، في الماضي كان المصريون يعتقدون أن ارتفاع سعر اي سلعة لن يسمح بالعودة إلى سعرها في الماضي، إلا أن الية التسعير التلقائي عكست تلك النظرية واعطت تسعير مرن للسلعة يسمح بارتفاعها و هبوطها وفقًا للسوق.

وأستكمل السبب في هبوط أسعار البنزين بالمتوسط 3% هي الية التسعير التلقائي التي بدأت في يوليو الماضي، حيث ربطت أسعار الوقود محليًا بالسعر العالمي لبرميل النفط وسعر الدولار مقابل الجنيه، موضحًا أن سعر الجنيه تعافي امام الدولار وسعر برميل البترول شهد هبوط، وهو ما جعل اللجنه تقرر خفض أسعار الوقود المحلى لمدة ثلاث شهور قادمة على أن تقوم بعمل مراجعه لتلك الأسعار اول يناير القادم.