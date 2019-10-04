تاريخ مواجهات محمد صلاح أمام ليستر سيتي





يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق ليستر سيتي غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومنذ انتقال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح الي صفوف نادي ليفربول شارك الفرعون المصري أمام ليستر سيتي في أربع مباريات، لم يخسر صلاح أي مواجهة حيث إذ انتصر في أول 3 مواجهات وتعادل في أخر مواجهة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وخلال الأربع مشاركات للاعب الدولي المصري محمد صلاح أمام نادي ليستر سيتي استطاع مهاجم نادي ليفربول أن يسجل ثلاث أهداف.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".