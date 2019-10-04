شاهد.. هنا الزاهد في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاءها لشهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.





يُشار إلى أن حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد أُقيم في 11 سبتمبر الماضي، بإحدى الفنادق المُطلة على النيل، وشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع، وبشهر العسل تعرضت الفنانة هنا الزاهد إلى وعكة صحية نُقلت على أثرها إلى إحدى المستشفيات بسنغافورة.





وفي سياق متصل نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها منذ يومين عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، عقب الإعلان عن نوع مرضها الخطير، وعلقت على الصورة قائلة :"شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي و اللي سألوا عليا، و اللي دعولي انا الحمد لله بقيت كويسة. و اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات و الاطفال يجروا يسألوا اول حاجة هنا انتي كويسة ؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من اهلي".





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل "الواد سيد الشحات" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وكانت أحداثه تدور في إطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.





وأستطاع أن يحصد المسلسل مشاهدات عالية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وصلت إلى ما يقرب 5 مليون مُشاهدة، بالإضافة إلى إشادة عدد كبير من الجمهور به، حيث أنه يعتبر التعاون الأول بين الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد.





يُذكر أن فيلم "الواد سيد الشحات" من بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، ياسر الطوبجي، محمد محمود، محمد ثروت، ويزو، من تأليف إبراهيم خطاب وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.





وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد فهمي إستكمال تصوير فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز، والذي تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.





فيلم " العارف " من بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، فتحي عبد الوهاب، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، ركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.



