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فنان سوري يروي موقف شهم من ضابط مصري معه في بداية حياته (فيديو)

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:55 ص
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فنان سوري يروي موقف شهم من ضابط مصري معه في بداية حياته (فيديو)
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داليا الحسين
 
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روى الفنان السوري مجد القاسم، عن موقف شهم لضابط شرطة سانده في بداية حياته بمصر، مشيرا إلى أن أول رحلة في مصر له كانت عام 1990.

وقال "القاسم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إن حقيبته لم تصل في الرحلة وكان معه في جيبه 100 دولار وكانت مزورة ولم يعلم بذلك.

وأوضح الفنان السوري أن الجهات الأمنية كشف تزوير ورقة 100 دولار واستمر حجزه لمدة 8 ساعات ثم بعد ذلك اكتشف أنه برئ وتم الإفراج عنه.

وتابع "القاسم": "أحد أصدقائي أعطاني دولار واحد على سبيل أن يجلب لي الحظ وأرادت أن أذهب إلى شارع فؤاد بمنطقة وسط البلد حى أسكن في أحد الفنادق الموجودة هناك".

وأكمل: "وصلت إلى شارع رمسيس وقابلت ضابط مرور برتبة ملازم أول وعندما عرف قصتي وأن سبب قدومي لمصر دراسة الموسيقي قام باصطحابي إلى أحد الفنادق القريبة وأبلغهم أن أنا ابن خالته وقادم من سوريا.. الضابط الأن أصبح صديق عمري ويدعي اللواء جمال أمين".

ونوه بأن شقيقه الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية "فيصل القاسم" أثر عليه في مسيرته الفنية بشكل كبير، موضحا أنه تم منعه من العمل ودخول أغلب الدول العربية خاصة دول الخليج في قمة نجاحه الفني.

ولفت إلى أنه تم ترحيله من مصر في فترة من الفترات، ثم بعدها بـ3 أشهر تلقى مكالمة هاتفية من وزير الإعلام الأسبق يخبره أن مصر هي بلده الثاني ومرحب به في أي وقت، ولذلك عاد على الفور

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