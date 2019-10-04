"الممر" على شاشة التلفزيون المصري إهداء من المتحدة للخدمات الأعلامية
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:18 م
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الفجر الفني
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فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين والشركة المتحدة للخدمات الأعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، وتزامنا مع الأحتفالات بذكرى نصر اكتوبر المجيد أعلنت المتحدة للخدمات الأعلامية اهداء عدد من الأعمال للعرض على شاشات قنوات التلفزيون المصرى الأرضية والفضائية وذلك فى إطار الحفاظ على دور التليفزيون المصري في نشر الوعي الوطني في المناسبات المرتبطة بالمجتمع المصري، ووافق التلفزيون المصرى على قبول الأهداء.
وصرح الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية "إن المجموعة قد أهدت عملين تمتلك حقوق عرضهما فى مصر و هما: الفيلم الوثائقى "مصر من السما – الجزء الأول" والذى يسرد مراحل مختلفة من حياة مصر وذلك للعرض على أحدى قنوات التلفزيون المصرى وذلك يوم الأحد السادس من اكتوبر – كما أهدت المجموعة عرض فيلم "الممر" انتاج 2019 من إخراج وتأليف شريف عرفة وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس وذلك للعرض على احدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصرى يوم الأحد 6 اكتوبر ويعاد عرضه مرة أخرى على أحدى قنوات التلفزيون المصري الفضائية وذلك يوم الجمعة 11 من اكتوبر 2019" كما أثنى الأستاذ تامر مرسى على دور التليفزيون المصري في زيادة الوعي وترسيخ القيم والمباديء المصرية.
الجدير بالذكر أن مجموعة المتحدة أعلنت فى وقت سابق أن فيلم الممر سيتم اذاعته على قناة أون اي وذلك يوم الأحد 6 أكتوبر الساعة العاشرة مساء وعلى قناة دى ام سي يوم الجمعة 10 اكتوبر الساعة 11 مساء. ِ
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