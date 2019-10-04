مجد القاسم: "لو مصر حاربت أنا جندي في جيشها.. وهذه رسالتي لأخي بقناة الجزيرة"

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قال الفنان السوري مجد القاسم، شقيق الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، إن مصر لها أفضال كثيرة عليه، وهي بالنسبة له بلده، موضحًا أنه أقام وعاش في سوريا 20 عامًا فقط والباقي في مصر.



وأوضح القاسم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن نجاحه في الغناء يرجع سببه إلى مصر، متابعًا: "مصر خط أحمر.. وقولت لأخويا فيصل لو أنت قربت من مصر إحنا مش أخوات وقولت ليه الكلام ده عام 2007 في سوريا".



وتابع: "شقيقي فيصل القاسم وعدني أنه لن يتعرض لمصر حتى هذا اليوم"، معلقًا: "أراهن لو في حاجه في برامجه عن مصر منذ 2007".



وأكمل: "لو مصر حاربت أنا جندي في الجيش المصري، أنا إنسان مصر رغم مولدي في سوريا، وهذا الكلام ليس إعلامي"، منتقدا مهاجمي الدولة المصرية.



وتابع: "لا يجب إعطاء اهتمام لمن يهاجم الدولة العريقة، وبحزن من أفعالهم، ومن هؤلاء؟، متابعًا: "مصر تمثل عظمة التاريخ والشرق الأوسط".



واستطرد الفنان السوري قائلًا: مهما كانت محاولات هدم الدولة فهي مصر لن يستطيع أحد أن يهز حجرة فيها".



ونوه إلى أن اسمه الحقيقي هو معضاد مؤيد إبراهيم القاسم، وتعود أصول عائلته إلى الفاطميين، مضيًفا: "الفنان فهد بلان أطلق علي اسم مجد القاسم قبل أن أصل إلى مصر واحترف الغناء، لأنه اعتبر اسمي ثقيل في النطق".

