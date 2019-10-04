بلدية المحلة يواجه عرب الرمل.. وديا



وبدأ التدريب بفقرة الإطالات ثم الجري حول الملعب تحت قيادة مدرب الأحمال تامر ذو الهمة ثم بدأ الفريق التدريب على بعض الجمل التكتكيه والخطط الهجوميه بقيادة كرم جابر الذي أوقف التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء.



من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني خوض مباراة ودية عصر الغد أمام فريق عرب الرمل إستعدادا لبدء منافسات مسابقة دوري القسم الثاني يوم ٢٢ أكتوبر الجاري حيث يفتتح الفريق المحلاوي أولي مبارياته مع دمنهور على ملعب البلدية.



وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ومع الحامول وإنتهت بفوز البلدية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل أخيراً مع بني عبيد بهدف لكل فريق.



وقد تعاقد بلدية المحلة مع ١٠ صفقات لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.



وأوقعت قرعة الدوري الممتاز بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.



وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.

ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات القسم الثاني، ويأمل مجلس إدارة البلدية في تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريباته الخميس على ملعبه بقيادة مديره الفني كرم جابر بعد الحصول على راحه 24 ساعة.