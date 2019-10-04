ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السبب الحقيقي وراء عدم إستدعاء نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
السبب الحقيقي وراء عدم إستدعاء نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا
فاتي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
ماذا يُعطل إنضمام نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا؟
كشفت تقارير صحفية اسبانية آخر المستجدات بخصوص تمثيل انسو فاتي نجم برشلونة، لمنتخب اسبانيا خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه سيلعب مع الماتادور الاسباني في الوقت المناسب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أنه لا يزال ينقص مهاجم برشلونة أنسوا فاتي بعض الأوراق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تخوله أن يلعب في المنتخب الوطني الاسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أنه بعد استكمال "فاتي" هذه الأوراق، سيتم تحديد الفئة التي سيلعب فيها مهاجم برشلونة في اسبانيا، سواء منتخب تحت 21 سنة، أو تحت 17 سنة، أو في المنتخب الأول الأسباني.

ةأعلن روبرت مورينو المدير الفنى لمنتخب إسبانيا اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين لمواجهتى النرويج والسويد فى التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: دي جيا ، كيبا ، باو لوبيز

الدفاع: كارفخال، ريجولين، نافاس، لورنتى، إينيجو مارتينيز، راموس، ألبيول، توريس.

الوسط: سانتي كازورلا ، سيرجيو بوسكيتس ، رودري ، بيرنات ، فابيان ، سيبايوس ، لويس ألبرتو ، ساؤول ، تياجو ، سارابيا ، أورزابال.

الهجوم: جيرارد مورينو ورودريجو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
20:00
1
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
2
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
1
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status