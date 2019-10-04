السبب الحقيقي وراء عدم إستدعاء نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا

ماذا يُعطل إنضمام نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا؟

كشفت تقارير صحفية اسبانية آخر المستجدات بخصوص تمثيل انسو فاتي نجم برشلونة، لمنتخب اسبانيا خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه سيلعب مع الماتادور الاسباني في الوقت المناسب.





وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أنه لا يزال ينقص مهاجم برشلونة أنسوا فاتي بعض الأوراق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تخوله أن يلعب في المنتخب الوطني الاسباني خلال الفترة المقبلة.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أنه بعد استكمال "فاتي" هذه الأوراق، سيتم تحديد الفئة التي سيلعب فيها مهاجم برشلونة في اسبانيا، سواء منتخب تحت 21 سنة، أو تحت 17 سنة، أو في المنتخب الأول الأسباني.





ةأعلن روبرت مورينو المدير الفنى لمنتخب إسبانيا اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين لمواجهتى النرويج والسويد فى التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.





وجاءت قائمة منتخب إسبانيا كالتالي:





حراسة المرمى: دي جيا ، كيبا ، باو لوبيز





الدفاع: كارفخال، ريجولين، نافاس، لورنتى، إينيجو مارتينيز، راموس، ألبيول، توريس.





الوسط: سانتي كازورلا ، سيرجيو بوسكيتس ، رودري ، بيرنات ، فابيان ، سيبايوس ، لويس ألبرتو ، ساؤول ، تياجو ، سارابيا ، أورزابال.





الهجوم: جيرارد مورينو ورودريجو.



