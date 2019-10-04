ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'الوطنية للإعلام': عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:03 م
Advertisements
'الوطنية للإعلام': عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
ماسبيرو - أرشيفية
Advertisements
طباعة
ميسون أبو الحسن
 
Advertisements
اتفقت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على عرض الفيلم السينمائي "الممر" على شاشة القناة الأولى أرضيًا يوم الأحد السادس من أكتوبر، كما يذاع فضائيًا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 اكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.

وجاء الاتفاق انطلاقًا من حرص الجانبان على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم، الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف، وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية، من أجل استعادة الأرض والكرامة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: فيلم الممر حسين زين الوطنية للإعلام الفجر إنتصارات اكتوبر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
20:00
1
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
2
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
1
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status