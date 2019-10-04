'الوطنية للإعلام': عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:03 م
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ميسون أبو الحسن
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اتفقت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على عرض الفيلم السينمائي "الممر" على شاشة القناة الأولى أرضيًا يوم الأحد السادس من أكتوبر، كما يذاع فضائيًا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 اكتوبر.
ويأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.
وجاء الاتفاق انطلاقًا من حرص الجانبان على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم، الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف، وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية، من أجل استعادة الأرض والكرامة.
ويأتي ذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.
وجاء الاتفاق انطلاقًا من حرص الجانبان على حق المشاهد المصري في مشاهدة هذا الفيلم، الذي يؤرخ لحقبة تاريخية هامة من عمر الوطن خلال حرب الاستنزاف، وملحمة وبطولات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وتضحياتها الغالية، من أجل استعادة الأرض والكرامة.
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