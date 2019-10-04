كريم حافظ يزين التشكيلة المثالية لشهر سبتمبر بالدوري التركي





تواجد لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا ضمن التشكيلة المثالية الافضل لشهر سبتمبر من بطولة الدوري التركي الممتاز حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء.





واستطاع لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا هذا الشهر أن يفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمام الانيا سبور ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري التركي الممتاز وقاد كريم حافظ فريقه لفوز صعب خارج أرضه أمام نظيره فريق دينيزليسبور بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري التركي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب دينيزل اتاتورك الدولي.





وبهذه الانتصارات ارتفع رصيد نادي قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ إلى 7 نقاط في المركز العاشر ببطولة الدوري التركي الممتاز.





ويستعد نادي قاسم باشا التركي لاستقبال نادي قونيا سبور يوم السبت المقبل علي ارضه ووسط جماهيره ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي الممتاز.