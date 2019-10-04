أول طلبات مدرب الأهلي في الميركاتو الشتوي
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:02 م
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عمر محمد
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الصفقة المنتظر التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.
وطلب السويسري رينيه فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء.
وطلب مدرب القلعة الحمراء من لجنة التخطيط ترشيح أكثر من مهاجم للمفاضلة بينهما للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وتدعيم الفريق الأحمر بشكل قوي في يناير القادم، خاصة في ظل تحفظة على أداء صلاح محسن مهاجم الفريق وإصابة مروان محسن وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، وتفنن المغربي وليد أزارو في أهدار الفرص أمام مرمى المنافسين.
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل المران الجماعي اليوم الجمعة، والذي أقيم على ستاد أسوان.
وحرص فايلر خلال هذه المحاضرة على منح لاعبيه بعض التعليمات الفنية قبل لقاء الغد وتحديد واجبات كل لاعب في المباراة.
وطالب فايلر من لاعبي الفريق الأحمر خلال هذه المحاضرة ضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة سلسلة انتصارات الفريق والوصول للفوز الثالث على التوالي في الدوري الممتاز.
ووصلت بعثة الفريق الى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخيرة قبل اللقاء.
ويستعد الفريق لمواجهة أسوان على ملعبه فيي إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري.
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