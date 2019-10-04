نهى أحمد.. نموذج فتاة استطاعت كسر القاعدة واحترفت كرة القدم



وقالت نهى أحمد، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إن سبب حبها لكرة القدم تعلق والدها المتوفي بهذه اللعب، مشيرة إلى أنها منذ الصغر كانت تلعب مع والدها في منزلهم.



وأضافت أنه بعد ذلك بدأت اللعب مع الأصدقاء رغم أنها تعرضت لخبطات وكدمات وغيره خاصة أنها الفتاة الوحيدة في الفريق وأصغرهم، مشيرة إلى مواعيد التدريب المستمر أثرت على حياتها الشخصية ولكنها تعمل على التنسيق بينهما.



وأشارت إلى أنها خريجة سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، واحترفت كرة القدم النسائية منذ 5 سنوات، لافتة إلى أنها احترفت في نادي الإعلاميين وحصلت على مركز الثالث في الدوري المصري، موجهة حديثة للفتيات قائلة: ": " أوعي تسيبي حلمك وخليكي وراه، هتوصلي".



ونوهت "أحمد" إلى أنها استطاعت الوصول إلى نادي الإعلاميين من خلال سؤال عبر "الفيس بوك" عن أماكن تسمح باحتراف الفتيات لكرة القدم.



من جانبها، قال الإعلامي أحمد فايق إن نهى تلعب في نادي الإعلاميين، وحصلت على شهادات دولية أهلتها للتدريب مع إمكانية التحكيم.



عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا مصورا، عن نموذج للفتيات التي استطاعت كسر القاعدة المعروفة واحترفت لعبة كرة القدم، كما حصلت على شهادات وأصبحت مدربة للعبة.