ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نهى أحمد.. نموذج فتاة استطاعت كسر القاعدة واحترفت كرة القدم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
نهى أحمد.. نموذج فتاة استطاعت كسر القاعدة واحترفت كرة القدم
نهى أحمد
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرا مصورا، عن نموذج للفتيات التي استطاعت كسر القاعدة المعروفة واحترفت لعبة كرة القدم، كما حصلت على شهادات وأصبحت مدربة للعبة.

وقالت نهى أحمد، خلال برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إن سبب حبها لكرة القدم تعلق والدها المتوفي بهذه اللعب، مشيرة إلى أنها منذ الصغر كانت تلعب مع والدها في منزلهم.

وأضافت أنه بعد ذلك بدأت اللعب مع الأصدقاء رغم أنها تعرضت لخبطات وكدمات وغيره خاصة أنها الفتاة الوحيدة في الفريق وأصغرهم، مشيرة إلى مواعيد التدريب المستمر أثرت على حياتها الشخصية ولكنها تعمل على التنسيق بينهما.

وأشارت إلى أنها خريجة سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، واحترفت كرة القدم النسائية منذ 5 سنوات، لافتة إلى أنها احترفت في نادي الإعلاميين وحصلت على مركز الثالث في الدوري المصري، موجهة حديثة للفتيات قائلة: ": " أوعي تسيبي حلمك وخليكي وراه، هتوصلي".

ونوهت "أحمد" إلى أنها استطاعت الوصول إلى نادي الإعلاميين من خلال سؤال عبر "الفيس بوك" عن أماكن تسمح باحتراف الفتيات لكرة القدم.

من جانبها، قال الإعلامي أحمد فايق إن نهى تلعب في نادي الإعلاميين، وحصلت على شهادات دولية أهلتها للتدريب مع إمكانية التحكيم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نهى أحمد توك شو اخبار مصر أحمد فايق
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
1
x
20:00
1
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
2
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
1
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status