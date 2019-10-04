خالد النبوي يطرح التريلر الرسمي لفيلم "يوم وليلة"

نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو التريلر الرسمي لفيلم "يوم وليلة"، والذي من المقرر عرضه قريبًا بجميع دور العرض السينمائي.





وكتب خالد على الفيديو قائلًا: "منصور الدهبي مش خدام حد، إعلان فيلم #يوم_وليلة.. قريبا بدور العرض".





يُشار إلى أن الفيلم كان يحمل أسم "يوم مصري" ثم تم تغيير أسمه إلى "يوم وليلة"، حيث من المقرر عرضه في ختام مهرجان مالمو السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.





يُذكر أن فيلم "يوم وليلة" من بطولة: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، شادي أسعد، محمد عادل، محمد جمعة، خالد سرحان، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي التليفزيونية هو مسلسل "واحة الغروب" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2017، حيث أشاد به عدد كبير من النقاد والجمهور، وكانت أحداثه تدور حول قصة ضابط البوليس المصري "محمود عبدالظاهر" الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية "كاثرين" الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدأن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.





مسلسل "واحة الغروب" من بطولة: خالد النبوي، منة شلبي، سيد رجب، منذر ريحانة، أحمد كمال، ركين سعد، رجاء حسين، رشدي الشامي، من تأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، وإخراج كاملة أبو ذكري.





وفي سياق آخر كان من المفترض أن يشارك الفنان خالد النبوي بالسباق الرمضاني لعام 2018 بمسلسل "منطقة محرمة"، إلا أن تعثر تسويقه للقنوات الفضائية بالإضافة إلى توقف التصوير فأدى إلى خروجه من السباق الرمضاني، حيث كانت أحداثه تدور حول رجل إعلامي توجد في حياته 5 نساء، منهم زوجته وأخرى طليقته وأم ابنه وثالثة تحكي له عن لعنة أصابت أرض معينة، ومن خلال حكايتها يحاول الوصول إلى سبب جعل هذه الأرض أرض محرمة.





مسلسل "منطقة محرمة" من بطولة: خالد النبوي، محمود عبد المغني، مصطفى أبو سريع، سميرة مقرون، ثراء جبيل، أميرة هاني، محمد الكيلاني، عبير منير، نهى عابدين، من تأليف يوسف حسن يوسف، وإخراج محمد بكير.



