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مقابل "المصروف والسندوتشات".. طالب يهدد زملائه بـ"المطوة" ببورسعيد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:26 م
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مقابل المصروف والسندوتشات.. طالب يهدد زملائه بـالمطوة ببورسعيد
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ريم محمود
 
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حالة من الغضب انتشرت بين أولياء أمور تلاميذ مدرسة أبوبكر الصديق الرسمية لغات ببورسعيد، بعد أن تعرض عدد من تلاميذ الصف الأول الابتدائي إلى الخطر، عقب قيام أحد التلاميذ بتهديد زملائه بـ"المطواة" مقابل الحصول على السندوتشات والمصروف.

وقال محمد فوزى، رئيس مجلس الأمناء السابق للمدرسة، إن التلميذ اعتاد دخول المدرسة بمطواة لعدم وجود رقابة فى المدرسة أو اهتمام من المشرفين.

 وأضاف فوزى في تصريحات لـ"الفجر"، أن عدد من أولياء الأمور قاموا بتحرير محضر يحمل رقم 4004 لعام 2019 قسم شرطة الزهور ببورسعيد، بعد تعرض أولادهم للخطر، منوهًا إلى أنهم طالبوا بتفريغ الكاميرات فى المدرسة، مناشدَا وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل هذه المشكلة.




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