ترامب: لن نربط اتفاق التجارة مع الصين بمسألة تحقيق "بايدن"





أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لن يربط اتفاقا للتجارة مع الصين طال انتظاره برغبته المعلنة، في أن تجري بكين تحقيقا بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.





وحث ترامب، وهو جمهوري، أمس الخميس، الصين على إجراء تحقيق بشأن "بايدن" وهو ديمقراطي، مثيرا قلقا بأنه يدعو مجددا إلى تدخل أجنبي في انتخابات أمريكية.





ونشر دونالد ترامب، الأسبوع الماضي نص مكالمة هاتفية، طلب فيها من رئيس أوكرانيا إجراء تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه هانتر.





وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.





ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.





وطالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أوكرانيا والصين، بفتح تحقيقات في فساد "آل بايدن".





وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد من أوكرانيا التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وابنه، رغم مساع الكونجرس لعزل ترامب، بسبب مكالمته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي طالبه فيه بنفس الأمر.





كما قال ترامب، إنه سيطالب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بنفس الأمر، وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث عن محاولة انقلاب تحاك ضده للإطاحة به من الحكم.





هذا وقد أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.



