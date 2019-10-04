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تصنيف "المراعي" سادس أفضل شركة أغذية تقديرًا في العالم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:03 م
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تصنيف المراعي سادس أفضل شركة أغذية تقديرًا في العالم
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الفجر السعودي
 
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حصلت المراعي على التصنيف ضمن قائمة فوربس لأكثر الشركات التي تحظى بالتقدير على مستوى العالم لعام 2019.


 حيث حلت المراعي في الترتيب السادس ضمن شركات الأغذية وفي الترتيب 123 بين شركات العالم في القائمة التي ضمت 250 شركة عالمية.


وتصدر فوربس سنويًا بالتعاون مع شركة ستاتيستا قائمتها لأكبر 2000 شركة مدرجة في أسواق الأسهم في العالم، وصولاً إلى أفضل 250 شركة من حيث الجدارة والتقدير، إذ تتضمن عملية الاختيار استطلاع رأي أكثر من 15000 مشارك في أكثر من 50 دولة، على أساس الجدارة بالثقة، والسلوك الاجتماعي، وقوة منتجات وخدمات الشركة، ومدى أدائها.


جدير بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة راسياً للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد حققت الشركة في عام 2018، دخلاً صافياً 2 مليار ريال سعودي ومبيعات وصلت إلى 13.7 مليار ريال سعودي.

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