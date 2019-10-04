بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الاتفاق

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شارك الفرنسي جوميز لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال في مران الفريق، اليوم الجمعة، بعد غيابه عن تدريبات أمس لمعاناته من الإصابة.



ويستعد فريق الهلال لمواجهة الاتفاق، غدا السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد؛ ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ونفذ رازفان مدرب الفريق العديد من الجمل التكتيكية، كما ركز على عدداً من الجمل الفنية عبر مساحة الملعب.





ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا أمام السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب قبل النهائي، يوم الثلاثاء، ليصبح قريبًا من التأهل.



ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في آخر جولتين على فريق الاتحاد، صاحب المركز الثالث بتسع نقاط، والتعاون بهدفين مقابل هدف، الخميس الماضي.



بينما يتطلع الاتفاق إلى استغلال كثرة الإصابات التي تعرض لها عددا من لاعبي الزعيم لحسم المواجهة لصالحة، بعدما تأكد غياب الخُماسي: "سالم الدوسري ومحمد كنو وجيوفينكو وعبدالله المعيوف ونواف العابد"، عن اللقاء المرتقب بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويتصدر الهلال جدول الدوري السعودي برصيد 13 نقطة حصدهم من خمس مباريات، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ستة نقاط حتى هذه الجولة.

