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عاجل - مرتضي منصور يعرض نجم الزمالك للبيع

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:50 م
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عاجل - مرتضي منصور يعرض نجم الزمالك للبيع
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الفجر الرياضي
 
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اتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بخصوص محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأبيض، بعد الأزمة التي نشبت بين "جنش" وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أزمة قد حدثت بين أمير مرتضي، ومحمود جنش حارس مرمي الزمالك، بعدما طالب الأخير بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدي القلعة البيضاء من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لتتطور الأزمة بين الثنائي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن مرتضي منصور عرض محمود عبد الرحيم "جنش" للبيع خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وقال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة : " أنه لا يوجد في الزمالك حارس يدعي "جنش" من اليوم وأنه لن يستمر مع الفريق الأبيض".

وكشف مرتضي منصور عن السبب الحقيقي وراء إثارة "جنش" أزمة مستحقاته لدي الزمالك في هذا التوقيت، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد اتفاق سابق بين محمود كهربا وجنش" على انتقال الثنائي للنادي الأهلي.

يذكر أن محمود عبد الرحيم "جنش" يعاني من الإصابة ويغيب عن مباريات الفريق الأبيض منذ فترة طويلة، وأصبح عودته للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق في الفترة القادمة صعبة للغاية بعد تعاقد الزمالك مع الثنائي محمد عواد ومحمد أبوجبل، بالإضافة للحارس الشاب محمد صبحي.

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