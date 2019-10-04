"الإفتاء": جماعة الإخوان أجادت فن النفاق والمتاجرة بالدماء (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:53 م
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أمنية فوزي
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عرضت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع "موشن جرافيك" جديد بعنوان "الإخوان وادعاء المظلومية"، وأكدت خلال مقطع الفيديو، أن الفرق المنحرفة تعتمد في وجودها واستمرارها على ارتداء ثوب المظلومية، كما أخبرنا التاريخ ووقائعه.
وأوضح المقطع، أن الفرق المنحرفة تفعل ذلك بغرض كسب التعاطف، وجذب الأتباع، والتغطية على جرائمها، وأكبر مثال على ذلك جماعة الإخوان الإرهابية، التي أجادت فن النفاق والخداع، منذ عهد مؤسسها حسن البنا، الذي أجاز لجماعته المتاجرة بالأعراض والدماء من أجل مصلحة الجماعة وأغراضها السياسية.
وأكدت دار الإفتاء، أن جماعة الإخوان الضالة لم تتوقف عن تسويق تعرضها للظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة والحكومات تحت زعم أنهم يحملون قضية الدعوة والدفاع عن الإسلام.
وأوضحت "الإفتاء"، خلال مقطع "موشن جرافيك"، أن الإخوان عبر مسيرتهم هم من المعتدين المتجاوزين لحدود الله بحكم الشرع والعقل والإنسانية، مؤكدة أنهم ينطبق عليهم قوله تعالى: "(102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)".
وتقوم دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعمل بث مباشر يوميًا؛ للرد على تساؤلات المواطنين في الفتاوى المختلفة.
وأوضح المقطع، أن الفرق المنحرفة تفعل ذلك بغرض كسب التعاطف، وجذب الأتباع، والتغطية على جرائمها، وأكبر مثال على ذلك جماعة الإخوان الإرهابية، التي أجادت فن النفاق والخداع، منذ عهد مؤسسها حسن البنا، الذي أجاز لجماعته المتاجرة بالأعراض والدماء من أجل مصلحة الجماعة وأغراضها السياسية.
وأكدت دار الإفتاء، أن جماعة الإخوان الضالة لم تتوقف عن تسويق تعرضها للظلم والاضطهاد من قبل الأنظمة والحكومات تحت زعم أنهم يحملون قضية الدعوة والدفاع عن الإسلام.
وأوضحت "الإفتاء"، خلال مقطع "موشن جرافيك"، أن الإخوان عبر مسيرتهم هم من المعتدين المتجاوزين لحدود الله بحكم الشرع والعقل والإنسانية، مؤكدة أنهم ينطبق عليهم قوله تعالى: "(102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106)".
وتقوم دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعمل بث مباشر يوميًا؛ للرد على تساؤلات المواطنين في الفتاوى المختلفة.
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