مدرب منتخب إسبانيا: راموس يريد اللعب لسن الـ 40.. وسجل كاسياس سيتم كسره

كشف روبرت مورينو، المدير الفنى للمنتخب الإسباني، عن قائمة اللاعبين المدعوين لمواجهتى الماتادور أمام منتخبي النرويج والسويد فى التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020.





ومن الجدير بالذكر أنه سوف يخرج المنتخب الإسباني، من أجل مواجهة منتخب النرويج يوم 12 أكتوبر ثم منتخب السويد في 15 أكتوبر خارج ملعبه.

وشهدت القائمة تواجد لاعب واحد فقط من فريق برشلونة وهو سيرجيو بوسكيتس ولم تتضمن اسم النجم الواعد أنسو فاتى نجم، الذى لمع مؤخرًا وحصل على الجنسية لتمثيل الماتادور بدل من منتخب بلاده الأصلي غينيا بيساو.





وقرر روبرتو مورينو، استدعاء كلا من داني كارفخال وسيرخيو راموس لقائمة المُنتخب الإسباني المُستدعاة لمواجهة النرويج وسويسرا.









وجاءت قائمة المنتخب الإسباني، على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي جيا ، كيبا ، باو لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، ريجولين، نافاس، لورنتى، إينيجو مارتينيز، راموس، ألبيول، توريس.

خط الوسط: سانتي كازورلا ، سيرجيو بوسكيتس ، رودري ، بيرنات ، فابيان ، سيبايوس ، لويس ألبرتو ، ساؤول ، تياجو ، سارابيا ، أورزابال.

خط الهجوم: جيرارد مورينو ورودريجو.

وفي هذا السياق، قال (مدرب مُنتخب إسبانيا): "سيرخيو راموس يتمتع بمستوى عالي وهو قائدنا، إنه يضيف كل شيء لنا سواء في غرفة تبديل الملابس في الملعب في التدريبات وفي الصالة الرياضية، سوف يكسر سجل كاسياس في عدد المباريات ويريد أن يلعب حتى سن الـ40، إذا قام بذلك سوف يحصل على ذلك."