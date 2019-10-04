"مصدر" بالبنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء رسوم على عمليات سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلى

نفي مصدر بالبنك المركزي اليوم الجمعه، إتجاة البنك المركزي في مشروع قانون البنوك الجديد إلى الغاء الرسوم التي تفرض على عملاء البنوك عند سحب أموالهم من صراف الي تابع لبنك آخر غير الذي لديه فيه حساب.

وكانت بعض الأخبار تم تداولها بأن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن تخصيص 1٪ من أرباح البنوك سنويا لصندوق يعمل على ربط شبكة البنوك وبعضها ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشتركة للجهاز المصرفى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى، والذي سيساعد على الغاء الرسوم الذي يتم فرضها عند استخدام العملاء مكينة صراف الي لبنك آخر.

وعمل البنك المركزي على اعداد مشروع قانون بنوك جديد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا يهدف لتعزيز استقلالية البنك المركزي، ومعالجة تعثرات البنوك، وتوسيع مفهوم الشمول المالى.

وقال المصدر خلال تصريحات صحفية، إن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة، مشيرًا إلى استمرار فرض رسوم على العملاء عند عمليات السحب او الاستعلام عن رصيد في مكينة صراف آلى غير تابعه للبنك الذي ينتسب إليه العميل.





وتبلغ قيمة الرسوم التى تفرض على غير عملاء البنوك عند سحب الأموال من مكينة الصراف الالى التابعه لهم كالاتى:

بنك الإسكندرية بنك الإسكندرية

10 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.



البنك الأهلي المصري

5 جنيهات فى السحب و1.5 فى الاستعلام.



البنك التجاري الدولي

2 % بحد أدنى 20 جنيها



العربي الإفريقي الدولي

8 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام



بنك مصر

6 جنيهات فى السحب فى المرة الواحدة.



المصرف المتحد

6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.



بنك الشركة المصرفية العربية

7 جنيهات فى السحب.



بنك كريدى أجريكول-مصر

6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



التجارى وفا بنك إيجيبت

3 أو 5 جنيهات حسب نوع الكارت المستخدم.



قطر الوطني الأهلي QNB

5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.



بنك المؤسسة ABC

7 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



بنك الكويت الوطنى

7 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.



بنك أبو ظبى الأول

5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



بنك التعمير والإسكان

3 إلى 5 جنيهات فى السحب و3 إلى 5 جنيهات فى الاستعلام.



البنك الأهلى المتحد – مصر

6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.



بنك بلوم – مصر

5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



البنك الأهلى اليونانى – مصر

5 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.



بنك الاتحاد الوطني

6 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



بنك القاهرة

7 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.



البنك المصرى الخليجى

5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.



بنك المشرق – مصر

4 جنيهات فى السحب و1.5 جنيه فى الاستعلام.



بنك الإمارات دبى الوطنى

6 جنيهات لصرافات تحمل علامة 123 و20 جنيها للباقى.



أبو ظبى الإسلامى

أول حركتين مجانًا طوال الشهر أما بعد ذلك بـ5 جنيهات.



البنك العقارى المصرى العربى

4 جنيهات فى السحب و4 جنيهات فى الاستعلام.



بنك عوده – مصر

8 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.



HSBC

10 جنيهات فى السحب.



بنك البركة – مصر

6 جنيهات فى السحب و6 جنيهات فى الاستعلام.



بنك الاستثمار العربى

5 جنيهات فى السحب و2 جنيه فى الاستعلام.



البنك الأهلى الكويتى

6 جنيهات فى السحب و5 جنيهات فى الاستعلام.



البنك العربى

6 جنيهات فى السحب والاستعلام غير متوافر.



البنك المصرى لتنمية الصادرات

5 جنيهات فى السحب و3 جنيهات فى الاستعلام.