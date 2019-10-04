"عينيك في عنيا" تكشف على 550 مواطنا بالبحيرة (صور)

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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قافلة طبية للكشف على العيون بقرية الإمام الطبراني بمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك ضمن مبادرة "عينيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى والكشف المبكر عن أمراض العيون للمرضي الغير قادرين.



أسفرت الحملة عن توقيع الكشف على 550 حالة منها 100 حالة تم تشخيصهم عمليات مختلفة، وتم عمل مقاسات نظارة لعدد 180 حالة، وصرف 330 عبوة علاج مجانية، حيث استهدفت القافلة المواطنون الذين يعانون من مشاكل بالعين، وسوف تقوم المؤسسة بعمل النظارات بالمجان وتسليمها لأصحابها وعمل العمليات بالمجان لغير القادرين وذلك في أكبر المستشفيات المتخصصة في مجال العيون.



وأشاد اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بجهود المشاركات المجتمعية ودور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة مع الجهاز التنفيذي في إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة.



بتكلفة 614 مليون جنيه.. تنفيذ 21 مشروعا صحيا في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة طفرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأشار محافظ البحيرة إلى خطة المحافظة لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة في قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.



وأوضح محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ عدد 21 مشروع في قطاع الصحة بلغت تكاليفها الإجمالية 614 مليون و75 ألف جنيه عبارة عن عدد 6 مشروعات لإحلال وتجديد مستشفى كوم حمادة بتكلفة 220 مليون، مستشفى بدر المركزي بتكلفة 108 مليون جنية، مستشفى أبو حمص المركزي "مركزيًا بمعرفة الوزارة"، طوارئ التوفيقية بتكلفة 170 مليون جنية، مجمع الأمراض المتوطنة بتكلفة 16 مليون و75 ألف جنية، مركز طبى حوش عيسى "بتمويل من الوزارة".



بالإضافة إلي عدد 12 مشروع تطوير وإنشاء وحدات صحية بتمويل من الوزارة، ومشروع إنشاء مبنى بمستشفى إيتاي البارود على مساحة 2000 متر بالجهود الذاتية بتكلفة 7 مليون جنية، مشيرًا إلى تفعيل دور المشاركات المجتمعية بالمستشفيات المركزية، تمثلت في إنشاء مباني وتوريد تجهيزات طبية وعمل إحلال وتجديد وتطوير لأقسام المستشفيات بتكلفة إجمالية بلغت 69 مليون و594 ألف جنية.



كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنفيذ العديد من المبادرات، منها مبادرة 100 مليون صحة حيث تم فحص 2979951 وكانت نسبة الإيجابي من الحالات 4.6%، ومبادرة علاج الأنيميا والسمنة وقصر القامة حيث تم فحص 81485 مواطن منهم 23455 حالة إيجابية، والخطة القومية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية وعمل مسح فيروس سي لطلبة المرحلة الإعدادية حيث تم فحص 296275 طالب التأمين الصحي بالريف والحضر واكتشاف عدد 526 حالة إيجابية.