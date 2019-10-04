ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في العالم (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:55 م
Advertisements
جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في العالم (فيديو)
جمال شعبان
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن أمراض القلب القاتل الأول في العالم، موضحا أنها أخطر من مرض السرطان ويعد من أهم مسببات الوفاة سواء في مصر أو أمريكا أو أوروبا.

وأضاف "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "in box"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن ضعف عضلة القلب من ضمن الأمراض الخطيرة التي تسبب عبء على المريض وأسرته.

وأشار إلى أن القلب وظيفته في جسم الإنسان ضخ الأكسجين والغذاء لكل خلايا الجسم التي تتكون من أكثر من 3 تريليون خلية حيث يعمل على مدارس الساعة سواء في النوم أو اليقظة، معلقًا: "القلب لا يسمح له بالراحة بينما العقل يسمح له".

ولفت استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا إلى أن ضعف كفاءة عضلة إلى أقل من 35% يشعر الإنسان بالتعب وهبوط في القلب أى "فشل في القلب".

ونوه إلى أن ضغط الدم المرتفع يحتاج إلى علاج مدى الحياة؛ حتى لا يؤثر على القلب، مشيًرا إلى أن أمراض ضغط الدم، والحمى الروماتيزمية وانسداد الشريان التاجي وزيادة ضربات القلب من أحدى مسببات ضعف عضلة القلب أو قت يأتي للمريض دون أسباب.

وتابع "شعبان": "بعض الشباب في الثلاثينات والعشرينات من العمر يتعرضون لأزمات قلبية بسبب التدخين والطعام غير صحي".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: معهد القلب جمال شعبان توك شو اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
1
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
0
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status