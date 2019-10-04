جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في العالم (فيديو)
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:55 م
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داليا الحسين
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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا، إن أمراض القلب القاتل الأول في العالم، موضحا أنها أخطر من مرض السرطان ويعد من أهم مسببات الوفاة سواء في مصر أو أمريكا أو أوروبا.
وأضاف "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "in box"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن ضعف عضلة القلب من ضمن الأمراض الخطيرة التي تسبب عبء على المريض وأسرته.
وأشار إلى أن القلب وظيفته في جسم الإنسان ضخ الأكسجين والغذاء لكل خلايا الجسم التي تتكون من أكثر من 3 تريليون خلية حيث يعمل على مدارس الساعة سواء في النوم أو اليقظة، معلقًا: "القلب لا يسمح له بالراحة بينما العقل يسمح له".
ولفت استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا إلى أن ضعف كفاءة عضلة إلى أقل من 35% يشعر الإنسان بالتعب وهبوط في القلب أى "فشل في القلب".
ونوه إلى أن ضغط الدم المرتفع يحتاج إلى علاج مدى الحياة؛ حتى لا يؤثر على القلب، مشيًرا إلى أن أمراض ضغط الدم، والحمى الروماتيزمية وانسداد الشريان التاجي وزيادة ضربات القلب من أحدى مسببات ضعف عضلة القلب أو قت يأتي للمريض دون أسباب.
وتابع "شعبان": "بعض الشباب في الثلاثينات والعشرينات من العمر يتعرضون لأزمات قلبية بسبب التدخين والطعام غير صحي".
وأضاف "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "in box"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن ضعف عضلة القلب من ضمن الأمراض الخطيرة التي تسبب عبء على المريض وأسرته.
وأشار إلى أن القلب وظيفته في جسم الإنسان ضخ الأكسجين والغذاء لكل خلايا الجسم التي تتكون من أكثر من 3 تريليون خلية حيث يعمل على مدارس الساعة سواء في النوم أو اليقظة، معلقًا: "القلب لا يسمح له بالراحة بينما العقل يسمح له".
ولفت استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقًا إلى أن ضعف كفاءة عضلة إلى أقل من 35% يشعر الإنسان بالتعب وهبوط في القلب أى "فشل في القلب".
ونوه إلى أن ضغط الدم المرتفع يحتاج إلى علاج مدى الحياة؛ حتى لا يؤثر على القلب، مشيًرا إلى أن أمراض ضغط الدم، والحمى الروماتيزمية وانسداد الشريان التاجي وزيادة ضربات القلب من أحدى مسببات ضعف عضلة القلب أو قت يأتي للمريض دون أسباب.
وتابع "شعبان": "بعض الشباب في الثلاثينات والعشرينات من العمر يتعرضون لأزمات قلبية بسبب التدخين والطعام غير صحي".
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