محمد رمضان ونجله علي في أمريكا.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:39 م
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نادين أحمد نجدي
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سافر الفنان محمد رمضان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمقابلة شقيقة محمود، واصطحب معه نجله علي.
وشارك رمضان جمهوره بصورة له هو وابنه وأخيه، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" قائلاً: "أنا وابني علي في زيارة مفاجئة إلى الجناح الملكي لأخويا محمود رمضان" .
تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجابهم.
يذكر أن آخر أغنية قام بطرحها محمد رمضان "هما عايزينها فوضى " حققت 3 ملاينين نسبة مشاهدة على موقع "اليوتيوب" .
قام رمضان بعمل هذه الأغنية؛ لقصف محمد علي الهارب، والذي يدعي الوطنية وهو لا يمس لها بِصلة، والهدف منها توضيح الحقيقة للناس لكنها أغنية سياسية وتكون بمثابة رد على الادعائات التي قالها.
ومن كلمات الأغنية "أولا أنت مش راجل .. بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل.. إزاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل.. لو مشروع حياتك الوحيد اللي أنت عملته فاشل.. تعرف إيه أنت عن الشارع واللي بيحصل فيه.. تعرف إيه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت.. تعرف إيه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه.. أكيد مسمعتش صوت الشعب وأنت جوه الكباريه."
والجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسله "زلزال" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكان المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور.
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