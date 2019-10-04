زوجة "المنسي": كان شعاره "لا مال.. لاجاه".. وهذا ما حدث بعد وفاته (فيديو)



وأشارت "سليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن المنسي كان مثالا يضرب به في كل المواقف البطولية، لافتا إلى أن زوجها الشهيد كان دائما يردد جملة "لا مالا.. لا جاه"، وكان محبا لكل الناس.



وأضافت أن المنسي كان دائما يخبرها أنه لا يطمح في مال، أو جاه، أو شهرة، وإنما هو يؤدي عمله حبا في مصر، منوهة بأن كل ما رفضه زوجها في حياته تحقق بعد وفاته، حيث أصبح مشهورا، ومحبوبا بصورة أكبر، مؤكدة أن أهم ما تركه لها زوجها الشهيد ولأطفاله هو الفخر والشعور بالعزة.



وتابعت أنها دائما تطالب أطفالها أن يكونوا فخورين باستشهاد والدهم، وهو أمر عظيم لا يناله الجميع، حيث أن المنسي قد ترك لهم إرثًا من السمعة الطيبة.



هذا وتحل اليوم ذكرى ميلاد شهيد القوات المسلحة، العقيد أحمد المنسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 مع 10 من زملائه في معركة بطولية، حيث ظل المنسي يحارب بشرف وبسالة رافضا التخلي عن أرضه، وقد تخرج ضمن الدفعة 92 حربية.

قالت منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أحمد المنسي، إنه على الرغم من أن المنسي توفى صغيرا في السن إلا أن حياته كانت مليئة بالمواقف البطولية، وأعماله كلها كانت خالصة لوجه الله، وحبا في مصر.