ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زوجة "المنسي": كان شعاره "لا مال.. لاجاه".. وهذا ما حدث بعد وفاته (فيديو)

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:44 م
Advertisements
زوجة المنسي: كان شعاره لا مال.. لاجاه.. وهذا ما حدث بعد وفاته (فيديو)
أحمد المنسي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قالت منار سليم، زوجة الشهيد عقيد أحمد المنسي، إنه على الرغم من أن المنسي توفى صغيرا في السن إلا أن حياته كانت مليئة بالمواقف البطولية، وأعماله كلها كانت خالصة لوجه الله، وحبا في مصر.

وأشارت "سليم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن المنسي كان مثالا يضرب به في كل المواقف البطولية، لافتا إلى أن زوجها الشهيد كان دائما يردد جملة "لا مالا.. لا جاه"، وكان محبا لكل الناس.

وأضافت أن المنسي كان دائما يخبرها أنه لا يطمح في مال، أو جاه، أو شهرة، وإنما هو يؤدي عمله حبا في مصر، منوهة بأن كل ما رفضه زوجها في حياته تحقق بعد وفاته، حيث أصبح مشهورا، ومحبوبا بصورة أكبر، مؤكدة أن أهم ما تركه لها زوجها الشهيد ولأطفاله هو الفخر والشعور بالعزة.

وتابعت أنها دائما تطالب أطفالها أن يكونوا فخورين باستشهاد والدهم، وهو أمر عظيم لا يناله الجميع، حيث أن المنسي قد ترك لهم إرثًا من السمعة الطيبة.

هذا وتحل اليوم ذكرى ميلاد شهيد القوات المسلحة، العقيد أحمد المنسي، الذي استشهد في 7 يوليو 2017 مع 10 من زملائه في معركة بطولية، حيث ظل المنسي يحارب بشرف وبسالة رافضا التخلي عن أرضه، وقد تخرج ضمن الدفعة 92 حربية.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: زوجة الشهيد المنسي توك شو الأسطور المنسي اخبار مصر أحمد المنسي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
1
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
0
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status