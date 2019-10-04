ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بكري: الحرب ضد الجيش والتآمر ضد الرئيس مقصود به الوطن كله

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:34 م
Advertisements
بكري: الحرب ضد الجيش والتآمر ضد الرئيس مقصود به الوطن كله
بكري
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المليشيات الإرهابية في طرابلس قتلت بالرصاص وفي شارع عام شابا ليبيا وأصابت شقيقه لمجرد أنه اعترض على الاحتكاك بسيارته، معلقًا: "هذه المليشيات هي التي تحكم طرابلس، متى يشعر أهلنا بالأمان، الناس تنتظر الجيش الوطني الليبي لتحرير ما تبقى من أرض الوطن".

وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عندما نشاهد أوضاعًا لمنطقة من حولنا، نشعر بعظمة الجيش المصري الذي حمي الدولة من السقوط، ودور الشرطة التي حملت عبء المسؤولية الأمنية في الداخل، يوم أن تعرضت الدولة لخطر الانهيار على يد حكم الجماعة الارهابية إنحاز الجيش العظيم بقيادة القائد عبدالفتاح السيسي، وأخذ على عاتقه المهمة كاملة، الحرب ضد الجيش والتآمر ضد الرئيس مقصود به الوطن كله".

وتابع: "أساليبهم مفضوحه وإدعاءتهم كاذبة، ولكن الرهان دوما على وعي الشعب العظيم، لقد هزمهم وفضح أكاذيبهم وانتصر للأمن والاستقرار".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصطفى بكري توك شو السيسي اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
سموحة
-
x
20:00
-
إنبي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
2
x
17:05
1
الرائد
الاتحاد
1
x
19:10
0
الحزم
الدوري الإسباني
ريال بيتيس
-
x
21:00
-
إيبار
الدوري الإيطالي
بريشيا
-
x
20:45
-
ساسولو

DMCA.com Protection Status