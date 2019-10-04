بكري: الحرب ضد الجيش والتآمر ضد الرئيس مقصود به الوطن كله

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المليشيات الإرهابية في طرابلس قتلت بالرصاص وفي شارع عام شابا ليبيا وأصابت شقيقه لمجرد أنه اعترض على الاحتكاك بسيارته، معلقًا: "هذه المليشيات هي التي تحكم طرابلس، متى يشعر أهلنا بالأمان، الناس تنتظر الجيش الوطني الليبي لتحرير ما تبقى من أرض الوطن".





وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "عندما نشاهد أوضاعًا لمنطقة من حولنا، نشعر بعظمة الجيش المصري الذي حمي الدولة من السقوط، ودور الشرطة التي حملت عبء المسؤولية الأمنية في الداخل، يوم أن تعرضت الدولة لخطر الانهيار على يد حكم الجماعة الارهابية إنحاز الجيش العظيم بقيادة القائد عبدالفتاح السيسي، وأخذ على عاتقه المهمة كاملة، الحرب ضد الجيش والتآمر ضد الرئيس مقصود به الوطن كله".



