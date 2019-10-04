جامعة جنوب الوادي تنظم لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الثاني

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة تستقبل في الفترة من 4-9 أكتوبر الجاري وفد طبي وطلابي هولندي في إطار التعاون المستمر مع الجمعية المصرية الهولندية بهولندا.



وأضاف رئيس الجامعة أن مجموعة من طلاب الجامعات والمدارس الهولندية سيشاركون طلاب جامعة جنوب الوادي في لقاء الثقافة والفنون المصرية الهولندية الثاني والذي يأتي استمرارًا لحرص الجامعة على التبادل الثقافي حيث ينعقد في هذا الاطار العديد من الأنشطة الطلابية والتي تشمل العديد من اللقاءات القمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



كما تستقبل مستشفيات قنا الجامعية خلال تلك الفترة مجموعة طبية هولندية متخصصة في القسطرة القلبية والتدريب الطبي في إطار زيارة العديد من الخبراء والوفود الطبية الأجنبية والتي تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل بها.



وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اللقاء يشهد إقامة ورشة حول العزف الموسيقي الاوركسترالي.



كما يشهد إقامة حفلات يومي 7 و8 أكتوبر على مسرح الجامعة المكشوف بحرم الجامعة بقنا بحضور طلاب الجامعة ودور رعاية الايتام وطلاب المدارس ومراكز رعاية الشباب وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة بقنا.



ويشارك في تأدية تلك الحفلات مجموعة أوركسترا مدينة تيفنتي الهولندية للشباب والتي تضم مجموعة من طلاب المدارس والطلاب الجامعيين بهولندا بالإضافة الى العديد من العروض الفنية والاستعراضية التي يقدمها طلاب جامعة جنوب الوادي.



