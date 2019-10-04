جهود وزارة البيئة لمكافحة حرق قش الأرز بالبحيرة

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تمكن فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع رجال الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية من السيطرة على 23 حريق مختلف ما بين حرق لقش الأرز والمخلفات والقمامة والكاوتش، وتم تحرير محاضر لأصحابهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير البيئة بضرورة التصدي لتلك المخالفات للحد من السحابة السوداء.



البداية تم رصد حريق للهيش والقمامة بجوار سور مدرسة كدوة صيرة بمركز كفر الدوا، وتم التعامل معها من قبل رئيس الوحدة المحلية بقرية زهرة ومسؤولي البيئة والأزمات بالوحدة، كما تلاحظ بالمرور على الطريق الزراعي أمام قرية رأس كوتش بوجود حريق وتم طلب رجال الحماية المدنية للإطفاء وتم إخماده، كما تمكن عدد من المزارعين من السيطرة على حريق بهيش وبوص وحواف أرض بزاوية حمور بالدلنجات، كما رصد فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة حريق هائل بقش الأرز بعزبة الشرقاوي قبلي بالبستان بمركز الدلنجات، وتم الدفع بسيارة إطفاء وإخماده.



كما تم الدفع بعدد 5 سيارات تابعة لمحاور الحرق للسيطرة على حرائق قش الأرز بالدلنجات، كما تم رصد حاله حريق قش أرز تتبع جمعية أطلميس الزراعية وتم استدعاء مشرف الحوض وتحرير محضر بذلك، كما تم رصد حالات حريق ببندر الدلنجات بعزبة الزيني وتم إخمادها وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلي حالات حريق أخري بحوض الزيني بندر الدلنجات، وحاله حريق قش أرز بأرض تابعة لجمعية منشأة فاضل مركز الدلنجات وتم تحرير محضر للمخالف.



كما تم رصد حريق في مخلفات قمامة بمنطقة بولس خلف شركة البرتقال بكفر الدوار، وتم إخماده من خلال نافوري مجلس المدينة، كما تم رصد حالة حريق بزمام جمعية دنشال بدمنهور وتم إخمادها، وكذا تم السيطرة على حريق قمامة وإزالة آثاره بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت، وتم السيطرة علي حريق بمصرف ساسون بالدراوية بأبوحمص بواسطة إدارة البيئة بالوحدة القروية وبمساعدة الأهالي.



ورصد جهاز فرع شئون البيئة حريق بالطريق السريع بحدود الوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار التابعة لمدينة دمنهور، وتم إبلاغ محور المرور لتحرير محضر للقائم بالحرق، وبمرور رئيس القرية تم إخماد حالة حريق علي الطريق السريع بزمام الوحدة المحلية بدسونس أم دينار بواسطة المزارعين، كما تم رصد حاله حريق قش أرز بحوض عثمان بزمام جمعية بردله بكفر الدوار، وتم تحرير محضر للمخالف.



وفي ذات السياق تمكن نائب رئيس مركز إيتاي للبارود وفريق العمل من السيطرة على حريق بتشوينات هيش وبوص على طريق الشيخ أحمد دقدوقة بزمام جمعيه معنية بواسطة اللورد التابع للوحدة المحلية وتم إزالة المخلفات المتواجدة على الطريق، كما تم السيطرة على حريق ببعض المخلفات بجوار الطريق الزراعي بأبوحمص بواسطة فنطاس الوحدة المحلية، وكذا تم رصد حاله حريق قش أرز بأرض تابعة لجمعية بندر الدلنجات وتم تحرير محضر للمخالف، كما تم السيطرة علي حريق للمخلفات كائن بمحلصا تابع لمركز شبراخيت من خلال فنطاس مياه تابع للوحدة المحلية.



كما تم السيطرة على حريق بمخلفات على الطريق الزراعي أمام قرية دنشال بدمنهور بواسطة الأهالي وأعضاء محور شبراخيت، وتم التواصل مع رئيس مجلس مدينة دمنهور للسيطرة على حريق قمامة على مدخل طريق محلتصا من خلال سيارة المياه التابعة لمجلس المدينة، وكذا السيطرة على حريق كاوتش بنطاق جمعية كينج عثمان بكفر الدوار بواسطة غفير المزرعة المجاورة.



من جانب آخر قامت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة برفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الحرق من خلال أئمة المساجد وأعضاء المحاور التي تتمركز بمساجد تقع بالمناطق ذات الكثافة الزراعية للأرز، وتم التنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على عقد ندوة بإدارة أوقاف الدلنجات لإحاطتهم بالوضع الراهن للحرائق بالمركز وأضرار ذلك على البيئة والصحة العامة وتوعية المزارعين بذلك.