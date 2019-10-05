شووت NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة NOW PLUS
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:33 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر مواجهة هامة جداً إذ يسعى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى تحقيق الفوز لضمان صدارة ترتيب الليغا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق العائد إلى دوري الأضواء والذي كان أسقط برشلونة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من المسابقة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن منافسه.
مباراة ريال مدريد وغرناطة – مباشر
مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD3 باللغة العربية يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
سيتم وضع البث المباشر لمباراة ريال مدريد وغرناطة قبل بداية المباراة
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