"السياحة" السعودية تسمح بإسكان المرأة بدون محرم في الفنادق

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أحمد الخطيب، السماح بإسكان المرأة بدون محرم في مرافق الإيواء السياحي.





وأوضح الخطيب في قراره، شروط تنفيذ القرار وهي: تقديم المرأة أصل إثبات الهوية المعترف "الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات"، وإثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.





وتضمن القرار عدم إسكان المرأة في مرافق الإيواء السياحي، حال عدم توفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.





كما قرر الخطيب، إلغاء شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.



