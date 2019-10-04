ميسي يُطالب برشلونة بـصفتين من العيار الثقيل.. ورحيل نجم البرسا - تعرف عليهم
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:49 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير إسبانية خلال الفترة الأخيرة، بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه برئاسة خوسيه ماريا بارتوميو، بضرورة التعاقد مع 3 لاعبين خلا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق الكتالوني.
وقال موقع دون بالون الإسباني، أن ميسي طلب التعاقد مع جواو كيميتش الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونيخ الإلماني لتدعيم الناحية اليمني بالفريق الكتالوني، التي يري ميسي أنها نقطة ضعف كبيرة.
وفي سياق مُتصل، قالت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميسي طلب أيضًا ضرورة التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ليكون هو مهاجم البرسا المستقبلي.
وطالب ميسي أيضًا النظر في موقف سيرجيو بوسكيتش مع الفريق الكتالوني بحسب ما ورد في موقع "بالون دور"، الذي قال بأن نجم البرسا مستاء من المتسوي الضعيف الذي يقدمه بوسكيتش خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا برحيله في حال استمراره على هذا الأداء.
Advertisements
- ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع هذا اللاعب
- أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يتمسك بضم هذا الثنائي وطرد مهاجم الفريق وبارتوميو يختار المدرب الجديد
- ميسي يُعلن الحرب على رئيس برشلونة
- ميسي يطلب ضم مهاجم الأرجنتين لبرشلونة
- صدمة جديدة لبرشلونة على شرف "ميسي"
- هل ميسي من طلب ضم نيمار؟.. رئيس برشلونة يُجيب بقوة
- أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يصدم جريزمان وريمونتادا جديدة وأبو تريكة يُهاجم مدرب البرسا وميسي يطلب هذه الصفقة
- برشلونة يستقر على أول الصفقات الشتوية لإنقاذ الموسم الحالي
- بأمر ميسي.. برشلونة يتحرك لحسم الصفقة الكبري
- أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب هذه الصفقة ويهدد نجم البرسا بالرحيل والصفقة المدوية تقترب و3 صدمات تضرب الفريق الكتالوني
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي طلبات ميسي برشلونة أخبار ميسيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر