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ميسي يُطالب برشلونة بـصفتين من العيار الثقيل.. ورحيل نجم البرسا - تعرف عليهم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:49 م
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ميسي يُطالب برشلونة بـصفتين من العيار الثقيل.. ورحيل نجم البرسا - تعرف عليهم
ميسي
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير إسبانية خلال الفترة الأخيرة، بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، طلب من إدارة ناديه برئاسة خوسيه ماريا بارتوميو، بضرورة التعاقد مع 3 لاعبين خلا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الفريق الكتالوني.

وقال موقع دون بالون الإسباني، أن ميسي طلب التعاقد مع جواو كيميتش الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونيخ الإلماني لتدعيم الناحية اليمني بالفريق الكتالوني، التي يري ميسي أنها نقطة ضعف كبيرة.

وفي سياق مُتصل، قالت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية، أن ميسي طلب أيضًا ضرورة التعاقد مع لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ليكون هو مهاجم البرسا المستقبلي.

وطالب ميسي أيضًا النظر في موقف سيرجيو بوسكيتش مع الفريق الكتالوني بحسب ما ورد في موقع "بالون دور"، الذي قال بأن نجم البرسا مستاء من المتسوي الضعيف الذي يقدمه بوسكيتش خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا برحيله في حال استمراره على هذا الأداء.
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