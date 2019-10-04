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رجال أعمال باكستانيين يرحبون للاستثمار في مصر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:42 م
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رجال أعمال باكستانيين يرحبون للاستثمار في مصر
وفد رجال الأعمال امصري اللبناني اثناء زيارتة باكستان
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محمد عصام
 
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قال اتحاد الصناعات المصرية، إن وفدًا من الاتحاد سافر إلى باكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي معها، وابدي عدد من رجال الأعمال هناك ترحيبة للاستثمار في مصر مع تحسن المناخ الاستثماري بها.


 

وأوضح " الاتحاد" في بيان له اليوم، أن عمران خان رئيس وزراء باكستان وفد رجال أعمال مصري لبناني ضم د. شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ود. ماجد المنشاوي ود. شيرين حلمي م. أحمد السويدي بالاضافة الى عدد من الصناعيين اللبنانيين وفي حضور سفير مصر في إسلام أباد.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية برعاية الوزير عمرو نصار وبالتعاون مع الحكومة اللبنانية قد نظمت وفدا من كبار رجال الأعمال والصناعيين المصريين واللبنانيين إلى باكستان ضمن البرنامج الاستراتيجي للوزارة للتعاون الثنائي مع لبنان في دول ثالثة وعلى رأسها أفريقيا وباكستان.

 

وقد أكد خان على عمق العلاقات المصرية الباكستانية وإلى النتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا على هامش إجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، مشيرا إلى أهمية توقيت زيارة الوفد التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد إهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية ولاسيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما قام رئيس الوزراء بعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد المصري اللبناني المشترك، والذين أبدوا من ناحيتهم نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والاسكان وابدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات المصرية من الدواء والأسمدة وأكد الجانبان المصري والباكستاني على أهمية تفعيل برامج التعاون الفني في مجال الزراعة وقطاع الملابس والمنسوجات.

كما اجتمع الوفد المصري اللبناني بعد ذلك بوزراء التجارة والصناعة والطاقة والخصخصة والصحة والاستثمار والزراعة لمناقشة آليات التعاون بين رجال الأعمال والحكومة الباكستانية، كما التقى الوفد مع قيادات مجتمع الأعمال الباكستاني الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في مصر ولا سيما بعد نجاح اول استثمار باكستاني في مجال الغزل والنسيج ببرج العرب.


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