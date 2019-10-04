بالأرقام.. إشبيلية هو الضحية المٌفضلة لـ "ميسي"

يلتقي فريق برشلونة بنظيره إشبيلية، في مواجهة نارية يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في اطار مباراة الذهاب بين الفريقين على ارضية ملعب كامب نو.





وفي هذا السياق، سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مواجهة ضحيته المفضلة "فريق إشبيلية"، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 36 هدفاً في مرمى إشبيلية.





وفي بطولة الدوري الإسباني "الليجا" ... لدى ميسي معدل تهديف كبير في مواجهة اشبيلية، (1.12) هدف في المباراة الواحدة، حيث سجل 28 هدفا في 25 مباراة ضد الاندلسيين.





ومن الجدير بالذكر ان ميسي قد سجل في مرمى اشبيلية في بطولات الليجا، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الاسباني وكأس السوبر الأوروبي.



